Inmaculada García se proclama vencedora en la categoría Damas PCP

El municipio leridano de Tàrrega acogió el pasado fin de semana, 27 y 28 de septiembre, la cuarta edición del Campeonato de España de Hunter Field Target (HFT), cita que reunió a la élite nacional de esta exigente disciplina de tiro de precisión. Entre los participantes destacaron los alhaurinos Alfredo Márquez e Inmaculada García, quienes firmaron una actuación sobresaliente.

Tras dos recorridos inéditos y técnicamente muy exigentes, integrados en el marco de la Fira del Caçador y marcados por un viento cambiante y constantes claroscuros que complicaron cada disparo, Alfredo Márquez sumó 138 puntos, lo que le permitió imponerse con solvencia y alzarse con el título nacional en la categoría PCP. Completaron el podio Daniel Jiménez (134 puntos) y José A. Cuevas (131 puntos), mientras que Alejandro Gil y Julián Guillo firmaron igualmente notables resultados.

Con esta victoria, Márquez revalida por tercer año consecutivo su título de campeón de España, consolidando un dominio histórico en la modalidad. Además, el tirador venía de conquistar días antes el Campeonato de España de Field Target en Oiartzun (Gipuzkoa), logrando un doblete sin precedentes en el calendario nacional.

En la categoría Damas PCP, la alhaurina Inmaculada García brilló con luz propia al alcanzar el primer puesto, un triunfo especialmente significativo tras haber logrado dos subcampeonatos en ediciones anteriores.

El evento fue organizado por la Real Federación Española de Caza, la Federación Catalana de Caza y el Consejo Superior de Deportes, con la colaboración de la Associació Field Target Ponent, la Societat de Caçadors de Tàrrega y el Ayuntamiento de Tàrrega. Las instalaciones ofrecieron un recorrido variado con desniveles, zonas expuestas al viento y cambios de luz que pusieron a prueba la destreza de los competidores. El público respondió con una gran afluencia, y la cita se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con un ambiente de fair play que volvió a engrandecer este deporte.

Hunter Field Target (HFT)

Es una modalidad deportiva de tiro de precisión con carabinas de aire comprimido que simula situaciones de caza, pero sin animales y sobre dianas metálicas con forma de figuras silueteadas.

Los tiradores deben acertar en un pequeño “kill zone” (zona válida) que activa la caída de la diana.

Se practica al aire libre , en recorridos con distintos puestos y distancias que pueden ir aproximadamente de 8 a 50 metros .

No se permite ajustar la mira telescópica durante el recorrido; el deportista debe calcular distancia, viento, inclinación y luz para cada disparo.

Se compite habitualmente con carabinas PCP (aire precomprimido) o de muelle/pistón, existiendo diferentes categorías.

Es una disciplina que combina técnica, concentración y conocimiento balístico, muy popular entre aficionados al tiro recreativo y deportivo en Europa.