El encuentro, de carácter gratuito, tendrá lugar en horario de mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud y es organizado por el Centro Sendero del Alma

El próximo domingo se celebrará el I Festival de Yoga, una iniciativa gratuita y abierta al público que tendrá lugar de 10:30 a 13:00 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud. La actividad está dirigida a personas de todas las edades y niveles, con el objetivo de acercar la práctica del yoga y la meditación a la ciudadanía en un ambiente de calma y bienestar.

El encuentro ofrecerá un programa variado que permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia integral a través de distintas modalidades como Hatha yoga, yoga suave, Yin yoga, Kundalini yoga y sesiones de meditación guiada. Esta diversidad de propuestas busca facilitar la participación tanto de personas que se inician en esta disciplina como de practicantes habituales.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, ha destacado la importancia de fomentar desde el ámbito público “iniciativas que promueven hábitos de vida saludables y contribuyen al bienestar emocional, la gestión del estrés y el crecimiento personal, valores especialmente relevantes para la población juvenil”.

El evento está organizado por el Centro Sendero del Alma en colaboración con el Área de Juventud, que considera esta primera edición “un paso importante para ampliar la oferta de actividades formativas y de autocuidado en el municipio”.

Desde el Área de Juventud se anima a la ciudadanía a participar en esta propuesta, que nace con la vocación de consolidarse en el tiempo y convertirse en una cita de referencia para el cuidado de la salud física y emocional.