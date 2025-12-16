María del Carmen Molina y su equipo técnico del Centro de la Mujer celebran un desayuno navideño con el grupo que acude a esta formación, cuya monitora es Esther Salas

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, María del Carmen Molina, acompañada por las técnicas del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), ha visitado esta mañana el Taller de Mindfulness que se desarrolla los lunes en dos turnos en el Salón de Actos de dicho servicio.

Esta formación, que imparte la monitora Esther Salas, tiene por objetivo el autocuidado, el bienestar emocional y personal y la reducción de estrés.

En la sesión de hoy, desde la Concejalía de Igualdad se ha organizado un desayuno navideño como cierre del trimestre y para felicitar las próximas fiestas de Navidad.