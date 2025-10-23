El escultor y artista afincado en Alhaurín de la Torre destinará la recaudación de las ventas a la asociación Girasoles y a la lucha contra el cáncer infantil

La Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha acogido este jueves la presentación del libro ‘Reflexiones y pensamientos’, escrito por el artista afincado en el municipio Esteban Pérez Palma. El acto ha sido todo un éxito de público y ha sido organizado por el Área de Patrimonio Histórico.

En la presentación ha estado el concejal de Cultura y Biblioteca, Manuel López; y otros representantes de la Corporación Municipal, así como la presidenta de la asociación Girasoles, Iluminada Regateiro, junto a numerosas voluntarias de esta organización. Y es que todo lo recaudado con la venta del libro estará destinado a la labor que realiza Girasoles para favorecer la investigación del cáncer infantil.

Una bonita muestra de solidaridad que han resaltado los presentes quienes además, han podido adquirir allí mismo un ejemplar de la obra. Igualmente la Biblioteca Pública dispondrá de ejemplares para su lectura.

El autor ha dicho que no se considera un escritor y que ‘Reflexiones y pensamientos’ recoge momentos filosóficos en capítulos de a lo sumo tres o cuatro páginas con temas muy variopintos y ha destacado que es muy cómodo de leer.

El edil de Cultura, Manuel López, ha sido el encargado de introducir la presentación resaltando el trabajo realizado por Pérez Palma y la trayectoria que acumula en el mundo del arte y ahora, también, en el de la literatura y la cultura.

La presidenta de Girasoles ha agradecido la generosidad del autor con la asociación que ella preside.

Esteban Pérez Palma (Málaga 1945) es escultor, imaginero, pintor y profesor. Es autor de numerosas exposiciones y de obras de arte que forman parte ya del patrimonio público de Alhaurín de la Torre, entre las que cabe citar la escultura de la plaza de los Regulares, la de la plaza de la Legión, la dedicada a la Semana Santa en la plaza de la Concepción, La Piedad o el Cristo Yacente, entre otras.