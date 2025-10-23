Un total de 13 pintores participan en esta exposición colectiva, que puede visitarse hasta el 30 de diciembre. El acto de inauguración ha reunido a las autoridades locales, artistas, gente del mundo de la cultura y numerosos vecinos

Este jueves ha quedado inaugurado en la Sala Bryan Hartley Robinson de la Finca Municipal El Portón el décimo tercer Salón de Otoño de la Asociación de Amigos de las Bellas Artes Pincel y Barro, una cita clásica en el mundo de la cultura alhaurina.

El acto ha contado con la presencia de numerosas personas, entre ellas los artistas que exponen; el alcalde, Joaquín Villanova; el edil de Actividades en El Portón, Andrés García; otros miembros de la Corporación Municipal; el presidente de la entidad, Francisco García; y familiares y amigos de los mismos.

Esta exposición colectiva, que forma parte de la programación del Área de Actividades en El Portón para estos meses de otoño e invierno, la compone en esta ocasión medio centenar de cuadros elaborados con diferentes técnicas y de varios formatos y temáticas con paisajes, retratos o bodegones, por ejemplo.

Los autores, todos ellos componentes de Pincel y Barro, son trece: Claudio Tenaglia; Ellen Cornelia Dijkgreeff; Juan Manuel Vargas; Paloma del Amo; Carlos de Pazos; Casiano Alejandro Monje; Mariví Verdú; Laura Soria Sánchez; Vaiva; Marianne Praet; Francisco García López; Marien Rivas y José Antonio Casado Pozo. El XIII Salón de Otoño podrá visitarse hasta el 30 de diciembre en el horario de apertura de la Finca.

El alcalde ha elogiado la exposición y ha destacado el carácter siempre «persistente y creador» de Pincel y Barro en el mundo de la pintura y el arte en general recordando que, «esta es una cita obligada cada año y siempre estaremos apoyándolos». Además ha asegurado que “no queremos que esta asociación se pierda y para ello hemos dado pasos de gigante con la nueva sede y con la presidencia de Paco”.

El presidente de la asociación ha destacado la variedad que esta muestra reúne con todo tipo de estilos y formatos porque «damos libertad para la misma y que cada artista sea el creador de lo que quiere expresar». Además , ha anunciado que van a colaborar con el Área de Juventud en un concurso juvenil manga que será el primero que se haga en el pueblo durante la celebración de la próxima edición del Salón del Manga.

Todos han coincidido en realizar un llamamiento a los vecinos a disfrutar con esta exposición «que no dejará indiferente a nadie».