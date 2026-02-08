Lleno total en los dos pases para disfrutar del espectáculo organizado por el Área de Juventud, inspirado en la popular película que se ha convertido en todo un fenómeno mundial y cuyas entradas se agotaron a las pocas horas de ponerse a la venta

El Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud se ha llenado este domingo para disfrutar con el tributo musical a Las Guerreras K-Pop en el espectáculo ‘K-Pop Hunters’.

La cita ha estado organizada por el Área de Juventud que dirige la edil Iraya Villalba, quien además ha disfrutado también con el recital junto a otros miembros de la Corporación Municipal.

Cientos de personas, mayormente niños y jóvenes, han llenado el salón con este musical lleno de coreografías y mucha energía que homenajea a las cuatro protagonistas de la película de animación que fue estrenada hace ahora menos de un año a través de la plataforma Netflix y que se ha convertido en todo un fenómeno mundial dedicado al género coreano del K-Pop, un estilo cultural y de vida que ya cuenta desde hace varios años con su propio festival en Alhaurín de la Torre.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, ha destacado la importancia de impulsar actividades culturales y de ocio dirigidas a la juventud, así como de apoyar iniciativas que conecten con los intereses actuales de los jóvenes del municipio.

Además, ha mostrado su satisfacción por la enorme respuesta del público que ha agotado todas las localidades disponibles