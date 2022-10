Las energías suministradas para la producción de agua caliente sanitaria en viviendas han sido tradicionalmente gas o electricidad.

Con un calentador de gas tendremos producción instantánea de agua caliente sin límite de cantidad, con un precio del kWh que en los dos últimos años ha sido una tercera parte del de la electricidad y sin necesidad de una instalación eléctrica con el término de potencia contratada dimensionada para el consumo de un termo eléctrico.

Con un termo eléctrico tendremos una sola factura, con lo cual no pagaremos dos términos fijos, y el agua acumulada, aunque limitada, permite una mejor regulación de la temperatura y caudal.

El proceso de transición energética en el contexto geopolítico, la decisión de la UE de acelerar la descarbonización mediante el uso de fuentes renovables de energía, y el rendimiento que presentan las instalaciones de aerotermia, han hecho que en viviendas de nueva construcción comencemos a ver estas instalaciones para la producción de agua caliente sanitaria.

No obstante, la aerotermia no se presenta como una solución viable para la mayoría de las viviendas existentes, por inversión y espacio. De modo que la evolución de los precios del gas y electricidad, o más bien la precepción de los mismos, está jugando un papel decisivo a la hora elegir gas o electricidad.

Esta tabla nos puede dar una idea de la evolución real de los precios. Como criterio hemos tomado el precio del término variable de las tarifas reguladas PVPC y TUR, y el precio regulado de la bombona de butano. En el caso de la bombona el precio del kWh es el precio final, y a las tarifa de luz y gas hay que sumarles los términos fijos.

2019 2020 2021 2022 Electricidad 0.108 0.098 0.272 0.317 Gas natural 0.049 0.044 0.046 0.063 Butano 0.077 0.073 0.098 0.113

No podemos saber cómo van a evolucionar los precios, pero está claro que aunque el gas haya aumentado de precio, no ha experimentado la subida desorbitada que ha tenido la electricidad. Por el momento no parece que la subida de los precios del gas con respecto a los de la electricidad deba ser lo que motive a un cambio de energía.