En los institutos Galileo de Alhaurín de la Torre, Playamar y Los Manantiales de Torremolinos y Juan Ramón Jiménez de Málaga se desarrollan una sería de actividades lúdico- deportivas para amenizar y aprovechar mucho mejor los recreos y ofrecer un puente para la socialización y la fluidez de la relación entre iguales y sus profesores.

Estás actividades tienen un carácter motivador, lúdico y educativo bastante interesante ya que el alumnado manifiesta que sus recreos son más divertidos y amenos y que aprovechan mejor su tiempo libre y sin duda lo que prevalece es que los alumnos se sientan mejor y participen activamente o como público en las actividades de los institutos.

Hay una frase muy sabia que dice: «Un estudiante entretenido siempre es menos disruptivo» y con ésto a lo que nos referimos es que la incidencia de partes o conflictos ha descendido ampliamente desde que las actividades se realizan en los recreos a que desde luego los estudiantes están concentrados en algunas tareas que en este caso contribuyen a desarrollar sus capacidades motoras y aumentar las endorfinas en sus cuerpos y mentes , lo que hace que se sientan más felices y en muchos casos que recuerden los recreos como un lugar de reunión social y de activación física y neuronal.

Desde luego debemos recordar la inestimable colaboración de los Departamentos de educación física y los profesores y profesoras que colaboran en las actividades, el apoyo de los equipos directivos de los centros y el consejo , apoyo de los departamentos de orientación y el de las madres y padres que colaboran en estas interesantes actividades de carácter deportivo e ilusionante para nuestros estudiantes.

En muchos casos durante estas actividades se hacen nuevas amistades y se refuerzan lazos de amistades.

Se conocen a personas diversas y se comparten momentos buenos , nervios y alegrías.

Compartir es algo bello y si lo

fomentamos en las escuelas es aún más bello porque les va a servir seguro q los adolescentes para su futuro como personas maduras, sociables y activas.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal e interculturalidad IES Galileo de Alhaurín de la Torre, IES Los Manantiales e IES Playamar de Torremolinos e IES Juan Ramón Jiménez de Málaga.