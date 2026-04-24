Profesionales de pediatría y medicina de familia y comunitaria han entregado vales que serán canjeados por libros en la Biblioteca

El centro de salud de Alhaurín de la Torre ha celebrado un año más el Día del Libro, esta vez colaborando con la Biblioteca Municipal en una iniciativa que tiene como objetivo apoyar el fomento de la lectura entre niños y jóvenes.

Esta actuación, en la que han participado profesionales de pediatría y medicina de familia y comunitaria, ha consistido en la entrega, por parte de los profesionales sanitarios, de un vale canjeable por un libro que los menores podrán recoger posteriormente en la Biblioteca Municipal. En total, se prevé repartir alrededor de 200 vales.

Esta propuesta se enmarca dentro de la programación de acciones por la celebración del Día del Libro y pone de manifiesto la colaboración entre los ámbitos sanitario y cultural en favor de la educación y el bienestar infantil. Con esta acción se busca incentivar la lectura desde edades tempranas y reforzar su papel como herramienta clave en el desarrollo educativo y personal en ámbitos diferentes al académico.