El Ayuntamiento presenta la nueva edición de esta cita contra la LGTBIfobia, que en esta ocasión en su apartado musical reunirá sobre el escenario del Recinto Ferial a Rebeca, Los Turkish, José Ortiz y Salva Ortega. La entrada es libre hasta completar aforo

Alhaurín de la Torre se prepara para celebrar una nueva edición de su evento en favor de la diversidad, la igualdad y la visibilidad del colectivo LGTBI+: el llamado Orgullo de Alhaurín. El próximo viernes 15 de mayo, a las 21:00 horas, el Recinto Ferial se convertirá en escenario de un gran espectáculo musical y festivo que reunirá a destacados artistas y ofrecerá una noche llena de color, convivencia y reivindicación.

La cita ha sido presentada en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova; y los concejales de Turismo y Fiestas, Igualdad y Asuntos Sociales y Juventud, las tres áreas implicadas en la organización. También ha asistido José Ortiz, uno de los artistas que participará en el show.

Todos ellos han destacado la importancia de este evento dentro de la programación social y cultural del municipio, y han reafirmado el compromiso institucional con la igualdad y el respeto a la diversidad.

Nuevamente el evento fusiona las celebraciones en torno al Día contra la LGTBIfobia, que se celebra en todo el mundo el 17 de mayo, y del Día Internacional del Orgullo: el 28 de junio. El Orgullo Alhaurín 2026 contará con un completo cartel artístico que promete animar al público asistente. Sobre el escenario actuarán los artistas Rebeca, Salva Ortega y José Ortiz, que ofrecerán actuaciones musicales dirigidas a todos los públicos. Además, la velada incluirá el espectáculo drag de Los Turkish, que aportarán diversión, talento y un ambiente festivo característico de este tipo de celebraciones.

El evento estará presentado por los periodistas Rafael Rodríguez y Luis Algoró y está concebido como un espacio de encuentro abierto a todos los vecinos y vecinas no sólo del municipio, donde la música, el entretenimiento y los mensajes de sensibilización se combinan para fomentar una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa. La entrada será libre hasta completar aforo.

El Orgullo de Alhaurín se ha consolidado como una cita destacada dentro del calendario anual, contribuyendo a visibilizar la diversidad. Las áreas organizadoras han recordado que, a lo largo del año, se desarrollan diferentes actividades de sensibilización y formación dirigidas especialmente a la población joven, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y prevenir cualquier forma de discriminación.

Con esta nueva edición del Orgullo Alhaurín, el municipio continúa reforzando su compromiso con la diversidad y la inclusión.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha invitado a todos los vecinos y vecinas del municipio a acudir y disfrutar de este día, animando a la ciudadanía a participar en “una jornada festiva y de convivencia” que promueve el respeto y la diversidad. Asimismo, ha destacado que el Ayuntamiento mantiene un firme compromiso con la igualdad y la inclusión, trabajando cada día del año para garantizar los derechos de todas las personas y construir una sociedad más justa y respetuosa.

Por su parte, María del Carmen Molina, concejala de Igualdad, ha destacado la importancia de “reivindicar todos los avances” que se han logrado en este ámbito, y se ha referido a términos como el orgullo, la educación y la prevención como “conceptos que hay que interiorizar”.

El edil de Turismo y Fiestas, Andrés García, se ha expresado en similares términos: “Es importante no solo celebrar, sino también seguir reivindicando derechos”, ha expresado el concejal, que ha calificado el Orgullo como “una fiesta de respeto y libertad”. La concejala de Juventud, Iraya Villalba, ha invitado también a todos a participar y ha recordado que la Casa de la Juventud alberga un Punto LGTBI+ para atender a esta comunidad.