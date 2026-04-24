En esta ocasión, la función, a cargo de Andén Mágico, se inspira en el clásico cuento de ‘El sastrecillo valiente’. Será a las 18.00 horas y está recomendada para edades de 3 a 10 años. Las familias interesadas pueden reservar su invitación desde el lunes, 27 de abril

La narración oral volverá a llenar de imaginación y aventuras la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ con una nueva edición de la actividad infantil ‘Un cuento cuento alh mes’, que se celebrará el próximo 30 de abril a las 18:00 horas.

En esta ocasión, los más pequeños podrán disfrutar de la clásica historia ‘El sastrecillo valiente’, una divertida obra cargada de humor y valentía que será representada por la compañía Andén Mágico, especializada en animación a la lectura.

La actividad está dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años, fomentando el gusto por los cuentos, la creatividad y la participación en un ambiente cercano y educativo. Las familias interesadas podrán reservar su invitación a partir del lunes 27 de abril, llamando al teléfono 952 41 67 74, hasta completar aforo.

Desde la organización se anima a participar en esta propuesta cultural que forma parte de la programación habitual de la biblioteca y que busca acercar la magia de los cuentos a los más pequeños del municipio.