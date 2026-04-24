El Centro de Servicios Sociales Comunitarios ha sido escenario de esta comisión de carácter provincial, en la que se han dado cita equipos técnicos y profesionales de la psicología con el objetivo de fortalecer la coordinación y compartir experiencias

La concejala de Igualdad, María del Carmen Molina, ha mantenido una comisión provincial de trabajo con profesionales de la psicología de Málaga con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y compartir experiencias en la atención y prevención de la violencia de género. Han acudido equipos técnicos de centros municipales de información a la mujer, ayuntamientos y otras administraciones.

Durante la reunión, las personas participantes expusieron sus vivencias y casos de intervención, aportando una visión directa sobre las dificultades más habituales que enfrentan las víctimas y las necesidades detectadas en el ámbito psicológico y social. Este intercambio de información ha permitido poner en común estrategias de actuación y buenas prácticas para mejorar la respuesta ante situaciones de violencia de género.

María del Carmen Molina ha destacado que este tipo de encuentros resultan “fundamentales” para seguir avanzando en políticas públicas eficaces que promuevan la igualdad real entre mujeres y hombres. Asimismo, ha subrayado la importancia del trabajo conjunto con los profesionales de la salud mental para ofrecer una atención más completa a las víctimas.