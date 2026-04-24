Será en el Edificio de Promoción de El Peñón, de 10 a 14 horas, y reunirá a bolilleras de toda Andalucía que demostrarán su talento y destreza en esta técnica artesana. Organiza la Asociación Mujeres por la Alegría con la colaboración del Ayuntamiento

Alhaurín de la Torre volverá a convertirse en punto de referencia para los amantes del encaje de bolillos con la celebración del XII Encuentro Autonómico de Bolillos, que tendrá lugar este sábado 25 de abril de 2026 en el Edificio de Promoción de la barriada El Peñón (calle Graciosa, 29), en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Aunque en un principio estaba previsto su celebración en el Parque Municipal, la cita se ha trasladado debido a la previsión de lluvia. Está organizada por la Asociación de Mujeres por la Alegría, con la colaboración del Ayuntamiento a través de distintas áreas municipales, y se consolida como uno de los eventos más destacados de la primavera en el municipio, reuniendo cada año a centenares de participantes y visitantes.

El encuentro volverá a reunir a numerosas encajeras procedentes de distintos puntos de Andalucía, que compartirán su destreza, técnicas y trabajos en torno a esta tradicional labor artesanal, considerada parte del patrimonio cultural. Además, se espera la participación de colectivos y asociaciones que contribuirán a crear un ambiente de convivencia y aprendizaje.

Como en ediciones anteriores, el evento contará con exposición de trabajos, demostraciones en directo y espacios dedicados a la artesanía, lo que permitirá a los asistentes conocer de cerca el proceso de elaboración del encaje de bolillos, así como adquirir productos relacionados.

Desde la organización se invita a vecinos, vecinas y visitantes a asistir a esta jornada, que combina tradición, cultura y convivencia, y que pone en valor el papel de las asociaciones locales en la conservación de oficios artesanales.