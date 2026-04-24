El pasado 16 de abril, WhitePress®, con el apoyo de la agencia local WindUp, reunió en Málaga a profesionales del sector en una nueva edición del SEO Vibes on Tour. Bajo el concepto de #CerveSEO, el evento ofreció un programa técnico centrado en experiencias reales y los desafíos actuales del posicionamiento orgánico:
- Antonio Ruiz Antonaya y Juan Carlos Claros Sierra: Analizaron las caídas en Google Discover y cómo el análisis semántico avanzado ayuda a recuperar visibilidad tras los cambios de algoritmo.
- Giannella Ligato: Abordó la supervivencia SEO en la era de la IA, compartiendo estrategias para mantener el tráfico ante las respuestas directas de Google.
- Javier Bermúdez: Presentó el «SEO de fidelización», una estrategia para usar el canal orgánico en la fase de postventa y mejorar la retención de clientes.
Más allá de las ponencias, el encuentro destacó por su ambiente internacional. Profesionales locales y residentes extranjeros intercambiaron ideas en diversos idiomas, reflejando la diversidad del ecosistema tecnológico malagueño. Haciendo honor a su nombre, la jornada cerró con debates técnicos, una cerveza malagueña bien fría y picoteo local. Además, el equipo de WhitePress® entregó detalles exclusivos, siendo los calcetines de la marca el regalo más comentado de la noche.