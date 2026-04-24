El pasado 16 de abril, WhitePress®, con el apoyo de la agencia local WindUp, reunió en Málaga a profesionales del sector en una nueva edición del SEO Vibes on Tour. Bajo el concepto de #CerveSEO, el evento ofreció un programa técnico centrado en experiencias reales y los desafíos actuales del posicionamiento orgánico:

Antonio Ruiz Antonaya y Juan Carlos Claros Sierra: Analizaron las caídas en Google Discover y cómo el análisis semántico avanzado ayuda a recuperar visibilidad tras los cambios de algoritmo.

Analizaron las caídas en Google Discover y cómo el análisis semántico avanzado ayuda a recuperar visibilidad tras los cambios de algoritmo. Giannella Ligato: Abordó la supervivencia SEO en la era de la IA, compartiendo estrategias para mantener el tráfico ante las respuestas directas de Google.

Abordó la supervivencia SEO en la era de la IA, compartiendo estrategias para mantener el tráfico ante las respuestas directas de Google. Javier Bermúdez: Presentó el «SEO de fidelización», una estrategia para usar el canal orgánico en la fase de postventa y mejorar la retención de clientes.

Más allá de las ponencias, el encuentro destacó por su ambiente internacional. Profesionales locales y residentes extranjeros intercambiaron ideas en diversos idiomas, reflejando la diversidad del ecosistema tecnológico malagueño. Haciendo honor a su nombre, la jornada cerró con debates técnicos, una cerveza malagueña bien fría y picoteo local. Además, el equipo de WhitePress® entregó detalles exclusivos, siendo los calcetines de la marca el regalo más comentado de la noche.