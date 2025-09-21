El equipo de Fuenmijas se ha alzado como vencedor de la cita, organizada por la asociación de Alhaurín de la Torre con la colaboración del Ayuntamiento y con la finalidad principal de fomentar el compañerismo, la convivencia y la visibilización de esta enfermedad

MÁS INFORMACIÓN:

Las pistas municipales de petanca de Alhaurín de la Torre han sido el escenario del III Torneo Provincial de Petanca para asociaciones de Parkinson, una cita que ha reunido a seis colectivos de la provincia, cada uno con dos equipos en competición.

La jornada, marcada por el compañerismo y la convivencia, ha contado con la asistencia de la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, y el edil de Deportes, Sergio Cortés, quienes han participado en la entrega de trofeos y han compartido la comida de convivencia posterior en el Parque Municipal del Mirador de Bellavista.

Tras una intensa mañana de juego, los ganadores han sido:

1.º Fuenmijas 2 (4 partidas ganadas y 49 puntos)

2.º Fuenmijas 1 (4 partidas ganadas y 44 puntos)

3.º Bucaneros (3 partidas ganadas y 44 puntos)

Además, se otorgó el premio al mejor jugador a Salvador Villalobos, en reconocimiento a su destacada actuación.

Molina destacó “la importancia de este tipo de actividades para que las personas con Parkinson se sientan integradas y puedan disfrutar de un día deportivo y de convivencia junto a sus familias”. Por su parte, el nuevo presidente del Club de Petanca de Alhaurín de la Torre, Juan de los Ríos, subrayó el carácter social de la entidad: “No solo competimos, también organizamos numerosos eventos para fomentar la participación, por eso seguimos creciendo y ya rozamos el centenar de socios”.

El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer, con más de 35.000 afectados en Andalucía y más de 5.600 en la provincia de Málaga. Además, cada vez afecta a más personas jóvenes, siendo el 20 % de los pacientes menores de 50 años. Para apoyar a quienes la padecen, la Diputación de Málaga financia un proyecto coordinado por Parkinson Málaga, que respalda a las asociaciones de Estepona, Antequera, Axarquía, Fuengirola, Mijas y Alhaurín de la Torre.

La petanca, que forma parte de las terapias de la Asociación de Parkinson de Alhaurín de la Torre, se ha consolidado como una herramienta eficaz para mejorar la coordinación y favorecer la socialización de los afectados. Tras el torneo, participantes, familiares y profesionales disfrutaron de una gran paella de convivencia en un ambiente festivo que cerró con éxito una jornada dedicada al deporte, la salud y la integración social.