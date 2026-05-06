Los eventos tendrán lugar entre el viernes 8 y el domingo 10, con la parroquia y el parque municipal Mirador de Bellavista como epicentros

Alhaurín de la Torre se prepara para vivir un intenso fin de semana con motivo de la celebración de la Cruz, organizada por la Cofradía de los Verdes, que ha diseñado un amplio programa de actividades dirigido a vecinos y visitantes de todas las edades. Los actos comenzarán el viernes 8 de mayo a las 19:30 horas en la parroquia de San Sebastián, donde tendrá lugar la celebración eucarística seguida de la tradicional ofrenda floral.

La programación continuará el sábado 9 de mayo con la gran verbena popular, que dará comienzo a las 18:00 horas en el Parque Municipal. La música será protagonista de la jornada, con la actuación a las 19:00 del coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Torremolinos. Posteriormente, a las 21:00 horas, subirá al escenario el grupo Alejados, y la noche culminará a las 23:00 horas con la actuación del grupo ‘Más que amigos’, prometiendo un ambiente festivo para todos los asistentes.

El domingo, la celebración estará especialmente dedicada a los más pequeños con la procesión infantil, que partirá a las 12:00 horas, desde la calle Palacio de Oriente hasta el Parque Municipal. Una vez allí, los asistentes podrán disfrutar de una gran paella popular, en un ambiente de convivencia y hermandad. Además, durante toda la jornada se contará con servicio de barra.

Desde la Cofradía de los Verdes se invita a todos los vecinos y vecinas a participar en esta tradicional celebración, que combina actos religiosos, música en directo y actividades populares en un ambiente festivo y familiar.