La 15ª edición del evento reunirá sobre el escenario a tres grupos: El despertar del silencio (uno de los mejores tributos a Héroes), Noche Andaluza (homenaje a las grandes bandas del género) y los malagueños No Picky. La entrada es libre hasta completar aforo

Alhaurín Rock, el gran espectáculo dedicado al género de Alhaurín de la Torre, cumple este año quince ediciones. Lo hará el próximo sábado, 30 de mayo, con tres grupos sobre el escenario y un completo programa que ha sido presentado en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Grandes Eventos, Turismo y Fiestas, Andrés García, y la técnica del área, Mamen García.

Será una intensa jornada de música en directo con entrada libre hasta completar aforo en la Finca Municipal El Portón. Alhaurín Rock es una cita ya consolidada en el calendario cultural del municipio y atrae cada año a numerosos amantes del género de otras localidades.

La apertura de puertas está prevista a partir de las 17:30 horas, dando inicio a una programación que reunirá diferentes propuestas musicales a lo largo de la tarde y de la noche. A las 19:00 horas subirá al escenario el grupo malagueño No Picky, que será el encargado de arrancar con su espectacular directo de punk rock.

Posteriormente, a las 20:00 horas, el público podrá disfrutar de “Noche Andaluza”, una propuesta de Juan Delola que ya triunfó en El Portón hace tres años y que rinde homenaje a las grandes bandas de nuestra tierra fusionando sonidos tradicionales con la esencia del género.

La jornada culminará a las 21:00 horas con uno de los mejores tributos a Héroes del Silencio a cargo de la banda El despertar del silencio, que pondrá el broche final a una velada cargada de energía y nostalgia.

El concejal de Grandes Eventos, Andrés García, señaló que Alhaurín Rock se consolida como una cita destacada en el calendario. Recordó además que, a lo largo de los años, el festival ha ido cambiando de ubicaciones, aunque en esta ocasión volverá a celebrarse en la Finca El Portón, repitiendo así el emplazamiento del pasado año. García adelantó que el cartel contará con la participación de tres grandes grupos, “representando estilos como el punk rock, el rock andaluz y el rock de toda la vida, lo que garantiza una oferta variada y atractiva para todos los públicos”.

Desde el Área de Grandes Eventos en El Portón han animado a vecinos y visitantes a asistir a este evento gratuito y disfrutar de una cita que sigue creciendo edición tras edición, reafirmando su papel dentro de la oferta cultural de Alhaurín de la Torre.