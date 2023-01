Compartimos la nota de prensa donde se da a conocer la estupenda noticia, un año más, de nuestro compañero Gustavo Valverde.

Los Wedding Awards premian a los profesionales del sector tras un año récord de bodas

Gustavo Valverde gana el Wedding Awards 2023 de Bodas.net y se proclama uno de los mejores profesionales de bodas de España.

Este año se cumplen 10 ediciones desde que Bodas.net empezase a celebrar estos prestigiosos premios de las bodas conocidos como Wedding Awards.

Las más de 50.000 empresas que forman parte del directorio de profesionales de Bodas.net cuentan con las mismas posibilidades de ganar este reconocimiento.

El 2022 se vivió un boomde bodas tras la pandemia y esta edición también pretende ser un homenaje a la gran labor del sector y su esfuerzo por la recuperación del mismo.

Los Wedding Awards son los únicos premios de bodas otorgados en base a las opiniones de las parejas que ya se han casado.

Gustavo Valverde ha sido uno de los premiados de esta edición de los Wedding Awards 2023 en la categoría de Fotografía proclamándose uno de los profesionales más recomendados por las parejas de Bodas.net.

Málaga, 24 de Enero de 2023.

Gustavo Valverde, junto con los cientos de profesionales que se dedican a las bodas en España, viene de cerrar un año sin precedentes para el sector. Las celebraciones pospuestas por el COVID sumadas a las ya planificadas desde un inicio para 2022, han provocado un boom de bodas histórico. Todos los profesionales de las bodas han trabajado de manera incesante en esta temporada bastante atípica y han hecho posible la recuperación del sector. Ahora, Bodas.net, web de referencia de las bodas y parte del grupo The Knot Worldwide, gracias a las opiniones de las parejas que se casaron el año pasado, ha anunciado los ganadores de los Wedding Awards 2023, que cada año reconocen a los mejores profesionales de las bodas y este año además, pretenden ser un homenaje a todo el sector por su gran labor. Uno de estos galardones ha ido a parar a Gustavo Valverde en la categoría de Fotografía.

Gustavo Valverde, cuenta con un total de 260 opiniones dentro de su escaparate digital que podemos encontrar en la web Bodas.net y una puntuación de 5.0 sobre 5.0 otorgada por las parejas que han organizado su boda con ellos. Además, desde hoy, su escaparate virtual cuenta con el sello que lo acredita como ganador del Wedding Awards 2023, un más que merecido premio, que lo reconoce como uno de los mejores profesionales de bodas de nuestro país y que cuenta con un alto valor para los nuevos novios y novias que se encuentran actualmente organizando su boda puesto que es una garantía y juega a favor a la hora de elegir a sus proveedores.

Bodas.net, portal referente del sector nupcial y parte del grupo The Knot Worldwide, lleva celebradas, con esta, 10 ediciones de estos prestigiosos premios conocidos como Wedding Awards, que este año han adelantado su cita a finales de enero, cuando para sorpresa de muchos, han anunciaron el nombre de todos los profesionales y las empresas que en 2023 se han proclamado vencedores de los premios más importantes del sector de las bodas.

Aunque todas las ediciones son especiales, esta tiene una razón de ser aún mayor. En palabras de José Melo, vicepresidente de ventas para Europa de Bodas.net -tras dos años de pandemia muy difíciles para el sector, en la que los profesionales tuvieron que parar su actividad y sufrieron grandes pérdidas, este año por fin podemos hablar de una edición en la que las bodas se han celebrado por todo lo alto. Los profesionales han trabajado largas jornadas, sin fines de semana de descanso y han extendido la temporada durante prácticamente todo el año 2022, por ello, más allá de los reconocimientos individuales, la celebración de los Wedding Awards 2023 quiere ser un homenaje a todos los profesionales y empresas que se han dejado la piel para que la recuperación del sector sea una realidad-. Así, al objetivo de cada año de reconocer la excelencia en el servicio ofrecido por las empresas del sector nupcial de nuestro país se le ha sumado también el de destacar el increíble trabajo de los profesionales durante y tras la crisis de la pandemia.

Este año, como hemos dicho de boom para las bodas, estos premios se han basado en las más de 8.5 millones de opiniones de parejas con las que cuenta la web global. Una importante cifra que está en continuo aumento y que hace que los profesionales premiados se sientan muy orgullosos y luchen por mantener su galardón edición tras edición. Además de basarse en el número de opiniones y calificaciones de cada categoría, entre las más de 50.000 empresas que forman parte del directorio de Bodas.net, también se tiene en consideración la calidad y profesionalidad del servicio que ofrecen. Por ello, el papel más importante lo tienen las parejas que, con sus opiniones y tras haber disfrutado de los servicios de los profesionales en sus bodas, definen quiénes serán los ganadores. Precisamente por este motivo, -“este galardón se ha convertido en un referente en el sector y en un sello de garantía para las parejas que, año tras año, organizan su boda”- comenta Melo.

Los Wedding Awards cuentan con las siguientes categorías: Banquete, Catering, Fotografía, Vídeo, Música, Coche de bodas, Transporte, Invitaciones de boda, Detalles de boda, Flores y decoración, Animación, Organización, Tarta nupcial, Novia y complementos, Novio y complementos, Belleza y salud, Joyería, Luna de miel y Otros, y puede consultarse el listado de ganadores completo aquí: http://www.bodas.net/wedding-awards

Acerca de Bodas.net

Bodas.net es el portal del grupo referente del sector nupcial The Knot Worldwide, pensado para ayudar a las parejas a organizar el día más feliz de sus vidas con la ayuda de los mejores profesionales. Con su presencia internacional, el grupo ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual de bodas en Internet más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 700.000 profesionales del sector de las bodas y ofrece a las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su presupuesto, encontrar a sus proveedores, etc. The Knot Worldwide opera en 16 países a través de diferentes dominios como son Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca y WeddingWire.in.