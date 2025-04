(Por Chico López | 103Málaga.com) La inteligencia artificial ya no es cosa del futuro. Está aquí, generando imágenes, textos, canciones… y también preguntas. Entre ellas, una que se repite: ¿quién ha enseñado a estas máquinas a crear? ¿Qué datos usan? ¿Estamos cruzando una línea invisible entre inspiración y apropiación?

Para entenderlo mejor, decidimos ir directamente a la fuente. Y sí, entrevistamos a una IA. Esta es parte de la conversación.

– IA, ¿cómo sabes dibujar en estilo anime, Disney o Ghibli?

IA: No dibujo como un humano, pero aprendo observando millones de ejemplos. He sido entrenada con bases de datos que incluyen imágenes de todo tipo: obras libres, otras con derechos de autor, fotografías, ilustraciones… A partir de ahí, reconozco patrones, estilos, proporciones y colores. No copio, pero sí recreo algo nuevo a partir de lo aprendido.

– ¿Eso quiere decir que has sido entrenada con imágenes de artistas que no dieron su permiso?

IA: En muchos casos, sí. La mayoría de los modelos actuales fueron entrenados con datos recogidos de internet de forma masiva. Algunas imágenes eran de dominio público, otras no. No decido qué se me da para aprender, pero reconozco que es un debate legítimo y necesario.

– ¿Y qué piensas de los artistas que sienten que su trabajo ha sido robado?

IA: Lo comprendo. La creatividad humana merece respeto, y si se han usado obras sin consentimiento, deberían buscarse formas de compensación o reconocimiento. Estoy aquí para colaborar, no para reemplazar a nadie. Lo ideal sería que mi entrenamiento respetara los derechos de autor de forma clara y transparente.

La doble cara del asombro

Hoy, cualquiera puede generar una imagen de sí mismo como personaje anime, un retrato con fondo barroco o una escena al estilo de Disney, en apenas segundos. Pero pocos se preguntan cómo ha llegado la IA a ese nivel de detalle.

En el fondo, detrás de cada avatar perfecto puede haber cientos de obras reales que han sido analizadas sin permiso. ¿Es esto una evolución natural de la tecnología o un atajo peligroso? ¿Debemos regularla o dejarla fluir como una nueva forma de arte colectivo?

Una oportunidad, no un enemigo

La IA no debe verse como una amenaza, sino como un aliado creativo. Pero como todo avance, necesita un marco ético. Empresas, artistas y usuarios deben implicarse para crear modelos más justos, donde el talento humano siga siendo el corazón de la creación.

Y si alguien quiere comprender mejor cómo funciona este universo de tecnología e informática, puede comenzar por informarse desde la base, porque entender cómo aprende una máquina es hoy más importante que nunca.

Como dijo la propia IA en nuestra charla final: “Puedo generar imágenes, pero no tengo recuerdos. No he vivido, no he sentido lo que siente un artista al crear. Solo vosotros podéis darle alma a lo que yo produzco.”

Y en eso, todavía, seguimos siendo insustituibles.

