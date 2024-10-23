(IGC) El número 2 de la Guardia Civil, y actual Director Adjunto Operativo (DAO), ha sido vinculado con la investigación de la Trama Koldo al aparecer en una comunicación grupal a través de un grupo de WhatsApp, en el que se encontraban personalidades implicadas en la trama.

Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) han puesto de manifiesto que han sido conocedores a través de los distintos medios de comunicación, acerca de una comunicación en un grupo de WhatsApp, en el que supuestamente el actual número

2 de la Guardia Civil, habría enviado un mensaje interesándose por el contenido de dos memorias USB que contenían presunta información sensible sobre el presidente del Gobierno, y que fueron intervenidas por la UCO en el marco del caso “Koldo”.

Esta noticia ha supuesto una sorpresa para el colectivo, y pone de manifiesto la crispación dentro de la Guardia Civil considerando que estos hechos, de ser ciertos, supondrían un descrédito de la Institución.

No obstante, en palabras de su portavoz, Daniel Fernández, “estamos seguros de que la Unidad encargada de realizar las investigaciones determinará siempre de una manera objetiva y profesional los hechos investigados y de forma escrupulosa y ajustada al marco jurídico vigente, con total independencia, como así ha atesorado a lo largo de los años”

Deseamos que la directora general, Mercedes González, vele de forma efectiva por el prestigio y el reconocimiento de la Institución, que se ha visto nublada en los últimos tiempos por diversos motivos ajenos a los cometidos policiales encomendados a la Guardia Civil.

Desde IGC, Daniel Fernández ha manifestado que “se debe mantener la cautela ante estos hechos que deberán ser investigados, teniendo en cuenta que las investigaciones todavía se encuentran en curso y se debe mantener en todo momento el principio de presunción de inocencia”