El Área de Deportes y el club local de esta modalidad deportiva, a caballo entre el tenis, el pádel y el bádminton y que está en pleno auge en el municipio, han organizado una jornada de puertas abiertas en las canchas situadas en la calle Alozaina de la urbanización

El próximo sábado, 25 de octubre, Alhaurín de la Torre vivirá una jornada especial con motivo de la inauguración de las siete nuevas pistas oficiales de ‘pickleball`’ ubicadas en Pinos de Alhaurín, en la calle Alozaina, 158.

El evento, organizado por el Club de Pickleball de Alhaurín de la Torre con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento, incluirá una jornada de puertas abiertas que se desarrollará de 9:30 a 14:30 horas, en la que los asistentes podrán descubrir y practicar este deporte en auge, apto para todas las edades.

Durante la actividad, los participantes contarán con todo el material necesario (palas Zcebra y bolas), facilitado por la organización. La cita promete ser una excelente oportunidad para disfrutar de una mañana deportiva en un entorno privilegiado, con magníficas vistas a la sierra.

El Club de Pickleball de Alhaurín de la Torre, impulsor de esta disciplina en el municipio, cuenta ya con más de doscientos socios, lo que refleja el crecimiento y la gran acogida que está teniendo este deporte entre vecinos y aficionados de todas las edades.

La actividad es completamente gratuita y está abierta a cualquier persona interesada en conocer el ‘pickleball’, una modalidad que combina aspectos del tenis, el pádel y el bádminton, y que está ganando cada vez más seguidores en España.



📅 Sábado, 25 de octubre

⏰ De 9:30 a 14:30 h

📍 Calle Alozaina, 158 – Urbanización Pinos de Alhaurín (Málaga)

🏓 7 pistas oficiales de Pickleball

👉 Actividad gratuita · Para todas las edades