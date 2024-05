El estudio identifica y pone al servicio de los profesionales una hoja de ruta que selecciona las prioridades en la mejora del diagnóstico, tratamiento y prevención de este tipo de complicaciones clínicas en Europa

Un equipo de investigadores pertenecientes al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND), el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, y la Universidad de Málaga (UMA), en el marco del liderazgo del grupo en la red de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST) ‘Prospective European Drug-Induced Liver Injury Network, Pro Euro DILI Network’, con 27 países europeos involucrados, ha publicado en la revista científica » Pharmacological Research», una hoja de ruta para avanzar la investigación de la Lesión Hepática Inducida por Medicamentos (DILI, por su siglas en inglés).

Las lesiones hepáticas inducidas por medicamentos constituyen un problema significativo en la medicina moderna, ya que, aunque poco frecuentes, penalizan los resultados beneficiosos de una amplia variedad de medicamentos, y pueden ser ocasionalmente graves progresando a fallo hepático fulminante. Además, es un reto para la comunidad científica el conocimiento de los mecanismos subyacentes para el desarrollo de estrategias más efectivas que puedan prevenir, diagnosticar y tratar estos efectos indeseados de los medicamentos.

El equipo de investigadores que han coordinado el estudio pertenece al grupo ‘Hepatogastroenterología, Farmacología y Terapéutica Clínica Traslacional’, liderado por profesionales del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y catedráticos de la Universidad de Málaga, Raúl J. Andrade y M. Isabel Lucena, y al Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD).

Otro de los investigadores y coautores del estudio, la Dra. Ann Daly de la Universidad de Newcastle (Reino Unido), ha apuntado que “el objetivo del estudio es establecer una dirección clara para la mejora de la investigación y la práctica clínica en este campo a nivel europeo”

Asimismo, otro de los autores, el Dr. José Carlos Fernández Checa (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Barcelona) ha matizado que “es crucial el entendimiento de cómo ocurre la toxicidad hepática y de qué manera se puede prevenir, porque tiene un impacto significativo en la salud pública y en los sistemas de atención médica.”.

El artículo propone una serie de acciones clave, incluyendo la creación de una base de datos que recopile casos clínicos de pacientes con esta reacción adversa, su seguimiento, control y la implementación de modelos preclínicos para mejorar la evaluación y predicción de la hepatotoxicidad, y el avance en modelos generados por inteligencia artificial, enfatizando en la importancia de la investigación clínica y la colaboración entre la industria farmacéutica, los profesionales clínicos y las agencias reguladoras, como señalan los Drs Ismael Alvarez y Marina Villanueva, primeros autores de este trabajo

Por último, la Profra. Maribel Lucena ha resumido este estudio dando importancia al “enfoque integrado que es el mejor camino para la comprensión y la prevención de este tipo de lesiones hepáticas”, ya que, en palabras de la propia catedrática de la UMA, este documento revisa, entre otros aspectos, la investigación en marcha referente a la susceptibilidad genética al DILI y el proceso para la identificación y validación de biomarcadores diagnósticos y pronósticos, así como la orientación de los futuros ensayos clínicos, basados en la identificación de nuevas dianas terapéutica. Necesariamente “el unir fuerzas entre distintos sectores es el mejor camino para avanzar hacia terapias más efectivas y una práctica clínica más eficiente y segura”.

Referencia

Lucena MI, Villanueva-Paz M, Alvarez-Alvarez I, Aithal GP, Björnsson ES, Cakan-Akdogan G, Cubero FJ, Esteves F, Falcon-Perez JM, Fromenty B, Garcia-Ruiz C, Grove JI, Konu O, Kranendonk M, Kullak-Ublick GA, Miranda JP, Remesal-Doblado A, Sancho-Bru P, Nelson L, Andrade RJ, Daly AK, Fernandez-Checa JC. Roadmap to DILI research in Europe. A proposal from COST action ProEuroDILINet. Pharmacol Res. 2024 feb; 200:107046. doi: 10.1016/j.phrs.2023.107046. Epub 2023 Dec 28. PMID: 38159783.