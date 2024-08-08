El equipo de investigadores que ha liderado esta propuesta también pertenece al Centro de Investigación Biomédica en Red – Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), adscrito al Instituto de Salud Carlos III

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND), el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y el Centro de Investigación Biomédica en Red – Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), adscrito al Instituto de Salud Carlos III, junto con otros expertos internacionales, han llevado a cabo un análisis exhaustivo para abordar uno de los mayores desafíos en el desarrollo de medicamentos, la identificación temprana de la hepatotoxicidad por fármacos (DILI de sus siglas en inglés).

Las colaboraciones internacionales son clave para lograr impacto en la investigación traslacional, y los resultados de este esfuerzo colaborativo han llevado a la publicación de los resultados publicados en la revista ‘Journal of Hepatology’

La toxicidad hepática (DILI) es un evento complejo e impredecible que puede ser causado por medicamentos, así como suplementos herbales o dietéticos. Identificar DILI en etapas preclínicas del desarrollo de fármacos sigue siendo un desafío significativo para la industria farmacéutica. Para abordar esta problemática, los investigadores llevaron a cabo una revisión sistemática de los compuestos utilizados en evaluaciones in vitro de DILI con el fin de establecer una lista de fármacos de control positivos (claramente hepatotóxicos) y negativos (sin evidencia de toxicidad hepática) para la validación de modelos in vitro de hepatotoxicidad inducida por fármacos.

El estudio, que fue realizado siguiendo las directrices PRISMA de 2020, examinó una amplia gama de artículos de investigación originales centrados en la hepatotoxicidad inducida por fármacos que utilizaron modelos in vitro humanos. De los casi 3.000 estudios revisados, 51 cumplieron con los criterios de inclusión, con 30 considerados como confiables sin restricciones.

Una de las principales conclusiones del estudio fue la falta de acuerdo entre los investigadores en cuanto a los compuestos de control utilizados en la evaluación in vitro de la hepatotoxicidad inducida por fármacos. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo de los datos clínicos y experimentales, junto con la colaboración del comité de expertos de la red ProEuroDILI Network, se propuso una lista final de 10 fármacos positivos y negativos para validar los modelos ‘in vitro’, con el objetivo de mejorar los regímenes de pruebas de seguridad preclínicas de medicamentos.

El impacto y las posibles implicaciones de este estudio son significativos. La capacidad de predecir la toxicidad humana en el proceso de desarrollo preclínico de fármacos es crucial, y los nuevos modelos in vitro con muestras humanas juegan un papel cada vez más importante en este aspecto. Al establecer una lista consensuada de fármacos de control, este estudio proporciona un marco científicamente justificado para mejorar la consistencia de las pruebas preclínicas, un desafío importante en la identificación precoz del riesgo de desarrollar hepatotoxicidad.

Estos hallazgos son de suma importancia para todos los actores involucrados en el desarrollo de medicamentos, y pueden guiar a los investigadores en la evaluación de perfiles de seguridad de nuevos fármacos, así como informar a las agencias reguladoras sobre posibles mejoras en las pautas regulatorias, asegurando un enfoque más sistemático y eficiente para la evaluación de la seguridad de los medicamentos.

Los objetivos marcados para este estudio no habrían sido posibles sin el esfuerzo conjunto de investigadores pertenecientes a varios grupos del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas – CIBEREHD (Raúl J. Andrade, M. Isabel Lucena, Antonio Segovia-Zafra, Marina Villanueva-Paz, Ismael Álvarez-Álvarez (CB07/04/2008), Javier Cubero, Universidad Complutense de Madrid (CB06/04/0082) y José C Fernández-Checa, Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (CB06/04/0035)), así como destacados investigadores europeos pertenecientes a la Universidad de Lisboa (Portugal), la Universidad de Liubliana (Eslovenia), y la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), bajo el consorcio COST action ProEuroDILINet (https://proeurodilinet.eu/), EASL DHILI Consortium (https://easldhiliconsortium.eu/) y Halt-RONIN (UKRI-Horizon Europe) https://halt-ronin.com/.

REFERENCIA DEL ARTICULO

Segovia-Zafra A, Villanueva-Paz M, Serras AS, Matilla-Cabello G, Bodoque-García A, Di Zeo-Sánchez D, Niu H, Álvarez-Álvarez I, Sanz-Villanueva L, Godec S, Milisav I, Bagnaninchi P, Andrade RJ, Lucena MI*, Fernández-Checa JC*, Cubero FJ, Miranda JP, Nelson LJ. Control Compounds for Preclinical Drug-Induced Liver Injury Assessment: Consensus-driven systematic review by the ProEuroDILI Network.

J Hepatol. 2024 May 2:S0168-8278(24)00325-8. doi: 10.1016/j.jhep.2024.04.026