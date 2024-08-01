(I. U.) Morillas: “Las instituciones públicas deben de poner a su disposición todos los recursos, todas las herramientas para que pueda recibir una asistencia psicológica y jurídica gratuita y para que pueda acceder a una recuperación sociosanitaria integral”

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, condena el nuevo caso de agresión sexual que ha tenido lugar en la provincia y señala que “es absolutamente repugnante que siga habiendo hombres que son agresores sexuales, que son violadores. Es absolutamente repugnante que sigue existiendo esa cultura de la violación que hace que haya hombres que se piensen que las mujeres son objetos sexuales a los que pueden violentar, a los que pueden agredir a los que pueden violar”.

“Este nuevo caso nos tiene que lanzar un mensaje y es que tiene que haber una implicación de todas las instituciones, de toda la sociedad, para que tengamos una sociedad libre de violencia sexuales en la que las mujeres podamos sentirnos y estar seguras y protegidas”, denuncia Morillas.

La coordinadora provincial de IU envía “un abrazo y todo el apoyo a la víctima” e incide en que “las instituciones públicas deben de poner a su disposición todos los recursos, todas las herramientas para que pueda recibir una asistencia psicológica y jurídica gratuita y para que pueda acceder a una recuperación sociosanitaria integral” y añade “que se aplique la ley y que el agresor sexual cumpla la condena que deba de cumplir”.

Morillas denuncia que “la Junta de Andalucía debiera de haber puesto ya en marcha los centros de crisis 24 hora” y recuerda que “la Junta de Andalucía recibió los recursos para poner en marcha un centro de crisis que prestara asistencia jurídica y psicológica gratuita a todas las mujeres supervivientes de violencia sexuales, sin embargo, vemos como hoy todavía la provincia de Málaga ese centro de atención a las víctimas de violencias sexuales todavía no ha abierto sus puertas. Desde Izquierda Unida queremos exigirle a la Junta de Andalucía que no hay tiempo que perder, hay que poner en marcha todos los recursos públicos para prevenir y para proteger a las mujeres frente a todas las violencias y en particular frente a la violencia sexual”.