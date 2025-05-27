Un grupo de 34 mayores encabeza esta representación del clásico musical, que ha agotado todas sus entradas para estos próximos días. El alcalde asistió al estreno y entregó un reconocimiento al director y a los protagonistas

MÁS INFORMACIÓN:

Este martes el clásico musical ‘Jesucristo Superstar’ ha cobrado vida en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ con el estreno de una primera función que ha logrado el lleno total de la sala con esta obra a cargo de un grupo de 34 mayores alhaurinos, gestionado por el Área del Mayor de Miguel Pacheco, y por el Área de Cultura y Patrimonio Histórico que dirige Manuel López.

Desde que se anunció, la propuesta ha tenido gran éxito entre los vecinos que agotaron rápidamente las entradas para los días 27, 28, 29 y 30 de mayo a las siete de la tarde, y ha llevado, hacia principios de mes, a la confirmación de una nueva cita el 31 a las doce del mediodía para cubrir la demanda.

Bajo la dirección de Juan Jesús Flores, que también a interpretado a ‘Jesús de Nazaret’; Rosa Burgos, como ayudante de dirección, quien ha tomado el papel de ‘María Magdalena’; y Miguel Pacheco, concejal del Área del Mayor que ha encarnado a ‘Herodes’, los mayores han invertido un año de trabajo y ensayos en búsqueda del mejor resultado posible para lograr impresionar a los asistentes.

Así, el conocido musical vuelve al municipio tras su representación hace cuarenta y seis años por algunos de los miembros que repiten en el escenario para contar los últimos siete días de la vida de Jesús de Nazaret, con su entrada en Jerusalén y su crucifixión como culmen a lo largo de 25 escenas en «playback», acompañadas de música significativa que ambienta el desarrollo de la historia.

Al esperado acontecimiento, que además coincide con la conmemoración reciente del cincuenta aniversario del Musical ‘Jesucristo Superstar’ original de Camilo Sesto, ha acudido, entre numerosos vecinos, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, quien ha querido destacar la calidad de esta primera gran actuación tras todo el esfuerzo de los mayores, y hacer entrega de un reconocimiento al director Juan Jesús Flores.

A él se han sumando los otros protagonistas, que han recibido ramos de flores como reconocimiento, y el resto de intérpretes, que se han llevado una rosa roja como recuerdo de la noche