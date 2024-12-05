El segundo premio fue para Alejandra Barroso, del CEIP Isaac Peral, y el tercero recae en Alejandro Díaz, del Maruja Mallo. En esta edición han participado casi 500 niños y niñas de nueve centros educativos.

La Sala Vicente Llinares de la Finca Municipal El Portón acogió ayer miércoles la entrega de premios a los ganadores del concurso infantil de postales navideñas que organiza el Ayuntamiento desde hace más de un cuarto de siglo.

En esta edición 2024 han participado 486 niños y niñas de 9 colegios del municipio (Maruja Mallo, Clar Campoamor, Algazara, San Juan, Manantiales, Torrijos, San Sebastián, Zambrana e Isaac Peral), siendo el CEIP Algazara el que más trabajos ha presentado con 128, seguido del CEIP Maruja Mallo, con 112.

Al acto de entrega de los diplomas y de un detalle para cada uno de los finalistas acudieron el concejal de Actividades en El Portón, Andrés García, y la edil de Educación, Pilar Conde, así como otros integrantes del Equipo de Gobierno. Igualmente decenas de niños, padres, profesores y directores de los centros educativos estuvieron presentes en la ceremonia, convertida todo un clásico de la Pre-Navidad alhaurina. Hay que recordar que el primer premio de este concurso es el Christmas navideño con el que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y su alcalde felicitan a instituciones, asociaciones, colectivos y personalidades.

De los 50 trabajos seleccionados por el jurado, el primer premio ha recaído en Jimena Cerdán Vega, de la clase de 5º de Primaria del CEIP San Juan. En su felicitación se puede ver a un Rey Mago sentado en su sillón con regalos en la mano y rodeado de numerosos elementos característicos del municipio como la Iglesia de San Sebastián, la torre o el arco mudéjar de la Avenida de Ceuta. La ganadora ha recibido, además de un diploma y un obsequio, una bicicleta como regalo.

El segundo premio ha recaído en Alejandra Barroso de la Cruz del CEIP Isaac Peral y, el tercer premio, en Alejandro Díaz Reina del CEIP Maruja Mallo.

Igualmente, sus centros escolares también han sido merecedores de un premio, ya que el Área de Actividades en El Portón les obsequia con distintas cantidades en material escolar. Así, el CEIP San Juan con su alumna Jimena Cerdán Vega, se lleva 150 € en material, el CEIP Isacc Peral 120 € y el CEIP Maruja Mallo 90 €.

El concejal de Actividades en El Portón felicitó a los premiados y a sus colegios y animó a todos los centros, especialmente a sus equipos directivos, a participar en próximos años, ya que constituye «una bonita tradición» y la imagen ganadora es la imagen «oficial de Alhaurín de la Torre para mucha gente e instituciones». Asimismo, Andrés García extendió a los presentes una invitación a participar de todas las actividades infantiles programadas en este mes y ha felicitado las fiestas a todos.

