El auditorio de la Finca Municipal El Portón ha acogido este fin de semana la segunda edición del proyecto educativo ‘Alhaurín en clave de rock’, una iniciativa que vuelve a demostrar la conexión entre la música y la comunidad educativa del municipio. Más de 400 escolares de entre 4º y 6º de Primaria, acompañados por sus docentes y la Banda Municipal de Música, han protagonizado un doble espectáculo que ha logrado llenar el recinto en sus dos pases.

Organizado por la Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Alfonso Ortega, en colaboración con el Área de Actividades en El Portón, el evento ha contado con la participación de diez centros educativos: CEIP San Juan, San Sebastián, Los Manantiales, Zambrana, Maruja Mallo, Isaac Peral, Clara Campoamor, El Pinar, Juan Pablo II y El Peñón.

Durante las actuaciones, el público ha disfrutado de un repertorio centrado en grandes éxitos del pop y el rock español de las décadas de los 70, 80 y 90, ampliado en esta ocasión con temas de los años 60. Esta incorporación ha permitido conectar también con generaciones anteriores, creando un ambiente intergeneracional en el que familias enteras han compartido la experiencia musical. En el escenario han sonado canciones de artistas y grupos tan reconocidos como Mecano, Nino Bravo, Marisol, Alaska o Conchita Velasco.

El espectáculo ha destacado por la implicación del alumnado, que ha interpretado las piezas junto a la banda, así como por el trabajo coordinado del profesorado de música de los distintos centros. La respuesta del público ha sido nuevamente masiva, consolidando esta propuesta como una de las citas culturales y educativas más destacadas del calendario local.

Durante la jornada del domingo, representantes municipales asistieron al evento, poniendo en valor el esfuerzo de la Banda Municipal, del alumnado y del profesorado participante, así como la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la cultura musical desde edades tempranas.

Por su parte, el director de la Banda Municipal, Alfonso Ortega, subrayó que el principal objetivo del proyecto es implicar al alumnado en una experiencia colectiva en torno a la música, destacando la actitud y el compromiso mostrado por los participantes y la comunidad educativa.