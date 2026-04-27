La urbanización de Pinos de Alhaurín acogió esta cita organizada por Algarbía en Transición y Gusarapos, y que contó con talleres, espacios gastronómicos y mercadillo, en la línea del gran encuentro de nacionalidades y culturas que tendrá lugar el próximo 24 de mayo en la Finca Solvana

Este domingo, el espacio denominado Campillo de la Felicidad, en la urbanización Pinos de Alhaurín, ha sido escenario de un encuentro intercultural organizado por Algarbía en Transición y Gusarapos y que se ha convertido en la antesala del gran evento ‘Alhaurinos del Mundo’ que tendrá lugar el próximo 24 de mayo en Finca Solvana y que reunirá a vecinos del municipio de diferentes nacionalidades.

En esta cita se han llevado a cabo talleres, encuentros gastronómicos, espacios culturales o mercadillo con el objetivo de fomentar la interculturalidad y la unión de las distintas culturas y nacionalidades con vecinos del municipio y de fuera de él.

Por allí ha pasado un buen número de personas que han disfrutado de una jornada de convivencia en un entorno natural y apropiado para los valores que pretenden transmitir y compartir como son el talento, la amistad, la ecología y el medio ambiente.

El concejal de Patrimonio Histórico, Organización y Agenda 2030, José Manuel de Molina, ha visitado la actividad y ha destacado el carácter integrador de la misma y sus valores felicitando a los organizadores resaltando el que haya espacios como este en nuestro municipio animando a todo el que esté interesado en estos valores y actitudes a conocer el lugar y sus eventos, que tienen lugar cada último domingo de mes y que son conocidos como Kambalachi.