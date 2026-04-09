También han sido reconocidos Damián Quintero, Mari Carmen Barea, Asun Batista y Alberto Díaz

Francisco Salado ha destacado el talento deportivo “que existe a lo largo y ancho de la provincia” y ha reivindicado “el esfuerzo, trabajo y sacrificio que hay detrás del éxito”

Ha recordado que, en 2025, Málaga Compite ha patrocinado a 105 deportistas individuales y a 133 clubes, ya que “la provincia es una cantera inagotable de grandes deportistas a los que tenemos que cuidar y potenciar”

La Diputación de Málaga ha entregado hoy jueves los II Premios ‘Profeta en tu tierra’, unos reconocimientos enmarcados en la marca Málaga Compite de la Diputación con los que el ente provincial pretende contribuir a incentivar el talento de los deportistas malagueños y reconocer la labor y el legado de profesionales consolidados que han llevado el nombre de la provincia de Málaga a la cima del panorama deportivo internacional. Los premiados de esta segunda edición son Sarah Almagro y Rubén Roldán, y también han sido reconocidos Asun Batista y Alberto Díaz por sus trayectorias deportivas, y Damián Quintero y Mari Carmen Barea como mejores embajadores deportivos de la provincia de Málaga.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto a la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha inaugurado la gala de entrega de premios, que se ha celebrado en el Hotel Higuerón. Durante su intervención, el presidente ha destacado el talento deportivo “que existe a lo largo y ancho de la provincia” y ha reivindicado “el esfuerzo, trabajo y sacrificio que hay detrás del éxito”.

“Sarah Almagro, Rubén Roldán, Asun Batista, Alberto Díaz, María del Carmen Barea y Damián Quintero representan lo mejor de nuestra provincia y llevan Málaga por bandera allá donde van”, ha destacado. “Detrás de cada uno de sus triunfos hay historias de constancia y superación dignas de subrayar”.

“Toda la sociedad, pero especialmente los jóvenes, necesitan espejos en los que mirarse, ejemplos a los que seguir”, ha explicado Salado. “El mundo del deporte es uno de sus ámbitos preferidos, uno de los que más influyen en ellos, y creo que es nuestro deber promocionar y visibilizar a quienes mejor lo hacen en todos los sentidos: tanto por sus éxitos como por su forma de ser y los valores que transmiten”.

En la gala también han estado los ganadores de la primera edición de los premios: Nataliza Baldizzone, patinadora artística española de élite campeona del mundo en 2021, seis veces campeona de Europa y más de 20 veces campeona de España, y Rafa Montero, campeón del mundo sub-19 (2024), mundial sub-16 (2021) y Campeón de España absoluto (2024) de kiteboarding. Ambos han traspasado el testigo a los nuevos profetas de la provincia.

Sarah Almagro y Rubén Roldán, mejores deportistas individuales

Sarah Almagro es una de las grandes referentes del surf adaptado a nivel mundial. La malagueña, que sufrió la amputación de sus cuatro extremidades por meningitis, ha construido una brillante trayectoria deportiva marcada por su capacidad de superación. Entre sus principales logros destacan ser Campeona de España, Campeona de Europa y Campeona del Mundo PS-P2 (Prone 2), consolidándose como una de las deportistas más destacadas de esta disciplina.

Por su parte, el reconocimiento al mejor deportista individual masculino ha sido otorgado a Rubén Roldán, quien ha alcanzado notoriedad internacional por sus hitos vinculados al ámbito de los récords deportivos y desafíos físicos de alto rendimiento. Roldán ha logrado situarse en posiciones destacadas dentro del libro Guinness de los récords por sus marcas y retos, lo que le ha valido un importante reconocimiento mediático y deportivo. Su trayectoria, basada en la superación personal y la búsqueda de la excelencia, le ha llevado a ser considerado una figura de referencia dentro del deporte de retos extremos y exhibiciones físicas. Este joven referente malagueño del parkour paralímpico de Rincón de la Victoria ha entrado en el libro Guinness de los Récords 2026 uniéndose al grupo de doce españoles destacados este año, compartiendo reconocimiento con grandes figuras como Rafa Nadal o Aitana Bonmatí.

“Sarah Almagro y Rubén Roldán son dos personas inspiradoras que han logrado ser profetas en su tierra, que han logrado superar dificultades y alcanzar cotas increíbles. Son, a fin de cuentas, dignos merecedores de este premio, con palmarés incontestables que los convierten en los mejores deportistas del año”, ha explicado Francisco Salado.

Asun Batista y Alberto Díaz, reconocimiento a su trayectoria

En la categoría de trayectoria profesional, la Diputación ha distinguido a dos deportistas malagueños con carreras especialmente exitosas. Uno de ellos es Alberto Díaz, jugador y capitán del Unicaja Baloncesto, que ha sido pieza clave en los éxitos recientes del club. Internacional con la selección española, Díaz formó parte del combinado nacional que conquistó el Eurobasket 2022, además de lograr títulos como la Basketball Champions League, la Copa del Rey o la Supercopa Endesa con el conjunto malagueño.

Junto a él ha sido reconocida Asun Batista, jugadora de balonmano playa con una destacada trayectoria en la selección española. Batista ha conseguido importantes éxitos internacionales, entre ellos medallas en campeonatos de Europa y del mundo, contribuyendo al crecimiento y visibilidad de esta modalidad deportiva en España y consolidándose como una de sus referentes.

“Asun Batista y Alberto Díaz atesoran una trayectoria deportiva impresionante, pero si algo les hace grandes de verdad es su forma de entender el deporte, la competitividad, el trabajo en equipo, la solidaridad… Son valores intrínsecos a ellos, dentro y fuera de la cancha, y por eso merecen este Premio Profeta a la Trayectoria”, ha manifestado el presidente de la Diputación.

Mari Carmen Barea y Damián Quintero, embajadores de la provincia

Por último, la Diputación de Málaga ha nombrado embajadores de la provincia a la jugadora de Hockey María del Carmen Barea, oro en Barcelona 92, y al karateka Damián Quintero, plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Mari Carmen Barea y Damián Quintero son dos de los mejores deportistas del mundo en sus disciplinas, y han llevado el nombre de la provincia de Málaga a lo más alto del panorama deportivo internacional”, ha destacado el presidente.

“No tenemos ninguna duda de que hay otros muchos deportistas que son dignos de reconocimiento, y algunos lo recibirán en los próximos años”, ha asegurado.

La Diputación de Málaga con el deporte

Francisco Salado ha asegurado que la Diputación de Málaga seguirá trabajando para apoyar el deporte en la provincia, tanto a los deportistas a nivel individual como a los clubes.

A lo largo de 2025, a través de la marca Málaga Compite y de Turismo Costa del Sol, ha patrocinado a 105 deportistas individuales y a 133 clubes de distintas categorías y disciplinas.

“Málaga es una cantera inagotable de grandes deportistas a los que tenemos que cuidar y potenciar, y también es un territorio ideal para desarrollar y acoger eventos deportivos de todo tipo, con el impacto social, económico y turístico que ello conlleva”, ha concluido el presidente.