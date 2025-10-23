(JSA) Alberto Jimena: “la presencia del pseudoperiodista solo responde a un intento deliberado de provocar y fomentar la confrontación entre la comunidad universitaria”

El secretario general de las Juventudes Socialistas de Málaga, Alberto Jimena, ha mostrado su rechazo ante el encuentro no autorizado que el agitador ultraderechista Vito Quiles pretende celebrar mañana en la Universidad de Málaga (UMA), dentro de una gira por universidades públicas de todo el país. “La Universidad de Málaga ya ha denegado el permiso para el uso de sus instalaciones, por lo que la presencia de Quiles solo responde a un intento deliberado de provocar y fomentar la confrontación entre la comunidad universitaria”.

Desde las Juventudes Socialistas de Málaga denunciamos que “la estrategia de Quiles y sus seguidores pretende generar altercados para alimentar el discurso de odio de la ultraderecha y ofrecer material a sus terminales mediáticas, utilizando las redes sociales como herramienta de manipulación y desinformación”. Además, “tras los altercados ocurridos en las universidades de Granada y Barcelona, ha quedado demostrado que su único objetivo es agitar, polarizar y tensionar la convivencia en los campus”, añade Jimena.

Jimena ha defendido que “las universidades deben seguir siendo espacios de debate, reflexión y pensamiento crítico, no escenarios de crispación ni plataformas para la intolerancia”, y expresan que “su más rotundo rechazo a cualquier intento de romper la convivencia universitaria y convertir las aulas en un campo de batalla ideológico”. “La libertad de expresión no puede ser la excusa para promover el odio ni para atacar los valores democráticos y de respeto que representan nuestras universidades”, concluye.