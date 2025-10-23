El equipo que vuelve a encabezar José Antonio Bernal como hermano mayor ha explicado al regidor, Joaquín Villanova, sus proyectos y algunas de las novedades que ya han aprobado para la Semana Santa del año que viene

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, acompañado del edil de Actividades en El Portón y responsable de la relación con las cofradías y hermandades del municipio, Andrés García, han recibido en el Ayuntamiento a la nueva Junta de Gobierno de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, los Moraos, salida de las elecciones celebradas el pasado mes de julio en el seno de la hermandad y que revalidó por tercera vez a José Antonio Bernal Herrera como hermano mayor.

El pasado 15 de septiembre, coincidiendo con la Onomástica de la Virgen de los Dolores, tomaron posesión de su cargo y ahora han mantenido este encuentro con las autoridades para exponerles sus proyectos, coordinar actividades futuras y preparar todo lo relativo de cara a la Semana Santa de 2026 que está a la vuelta de la esquina y en la que los Moraos presentarán novedades importantes, como una nueva cruz para el Nazareno o las túnicas que lucirán los portadores de ambos tronos tras su aprobación por los hermanos en Cabildo General.