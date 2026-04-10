Esta tarde se ha presentado en la sede social del Club Moteros de Alhaurín el cartel y el programa de la 9ª Maxi Concentración Motera de Alhaurín de la Torre, que se va a celebrar los próximos días 16 y 17 de mayo en el Recinto Ferial.

A la presentación ha acudido el alcalde de la localidad, Joaquín Villanova, algunos concejales, como el de Deportes, Sergio Cortés, el de Fiestas y Turismo, Andrés García, la concejala de Comercio Mª del Mar Martínez o el de Seguridad Ciudadana Francisco José Sánchez, quienes han acompañado al presidente del club Moteros de Alhaurín, Gustavo Peral, a los patrocinadores, colaboradores, simpatizantes, socios y amigos.

Villanova tomaba la palabra para agradecer a los Moteros su participación en los eventos y tradiciones del pueblo “los tenemos presentes en la Cabalgata, en la Romería, se prestan a colaborar en todo y están más que integrados en el tejido social de Alhaurín”.

El presidente del Club, Gustavo Peral reconoció que “nuestro objetivo siempre ha sido que Alhaurín de la Torre sea siempre mejor de lo que es” y afirmó que “el año pasado recibimos a unas 12.000 personas y este año las previsiones apuntan a que sobrepasaremos las 15.000”

El club ha dado a conocer al padrino y madrina de esta edición, un honor que ha recaído en Antonio Escobar y Susana Moreno, quienes han colaborado con el evento desde el principio.

La 9ª Maxi Concentración volverá a traer hasta el Recinto Ferial numerosas exhibiciones, la presencia de unos 30 stands para la venta de productos relacionados con el mundo del motor, servicio de barra, actuaciones y conciertos como los de Grupo Lady Shakes, o Pop FM, además de Reverendo Seven o Dj Chivo en una cita que ya es visita obligada para miles de personas, sean moteros o no; además, no faltarán las exhibiciones a cargo de Motoschool, Emilio Zamora y Luis Moreno ‘Luisito’, todo un clásico del evento.

Además, el sábado 16, llegarán hasta la localidad centenares de motoristas que participan en la 6ª Ruta Tesoros Malagueños, una prueba no competitiva, de orientación y habilidad en la que los participantes tienen que resolver una serie de pistas para poder continuar.

El concejal de Turismo y Fiestas, Andrés García, resaltó que los moteros “siempre lleváis el nombre de Alhaurín de la Torre por bandera” y recordó que el viernes 15, un año más van a colaborar en la fiesta del Orgullo de Alhaurín y eso es de agradecer”.

Por su parte, el concejal de Deportes, Sergio Cortés destacó que la Maxi Concentración Motera es un evento que cuenta con muchísimo éxito y que ya es un referente para todos.