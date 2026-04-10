La Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y Nuestra Señora de la Soledad convoca a los fieles a una jornada de fe y convivencia

Alhaurín de la Torre vivirá este domingo, 12 de abril, una jornada marcada por la devoción y la tradición con motivo de la visita que la Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, conocida como Los Verdes, realizará a la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, en Cártama.

La salida tendrá lugar a las 10:00 horas desde el Monumento a Torrijos, en la barriada de Torrealquería, desde donde partirán numerosos hermanos, devotos y vecinos para recorrer juntos el camino hasta el santuario de la patrona cartameña.

Esta cita supone mucho más que un simple recorrido, convirtiéndose en un encuentro de fe y convivencia en torno a la Virgen de los Remedios, una de las devociones más arraigadas de la comarca. A lo largo del trayecto, los participantes compartirán una jornada de hermandad en la que cada paso simboliza la unión entre pueblos y tradiciones.

La presencia de Los Verdes en esta peregrinación vuelve a poner en valor el papel fundamental de las cofradías en la conservación de las tradiciones religiosas, fortaleciendo los lazos históricos y espirituales entre Alhaurín de la Torre y Cártama.

Desde la cofradía se invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta jornada abierta a todos, en la que fe, convivencia y tradición volverán a caminar de la mano.