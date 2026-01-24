La prestigiosa escuela musical de Málaga, protagonista del espectáculo de violín y piano que ha tenido lugar en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ para recaudar fondos para la investigación del cáncer pediátrico

La prestigiosa escuela Academia Galamian de Málaga ha ofrecido la tarde de este viernes un concierto solidario de violín interpretado por sus talentosos alumnos y alumnas con el objetivo de apoyar a la investigación del cáncer infantil. Y es que el evento ha sido organizado por la asociación Girasoles, que preside Iluminada Regateiro, en colaboración con el Área de Cultura que dirige Manuel López, y cuyo objetivo es la recaudación de fondos para la investigación de esta enfermedad en edades infantiles.

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ se ha llenado para la ocasión y poder disfrutar con el recital con propuestas musicales que han combinado emoción, sensibilidad y técnica para transformar la música en esperanza y solidaridad, a través del repertorio cuidadosamente elegido por los profesores de la escuela; Jesús Reina y Anna Margrethe. Precisamente el propio Reina ha abierto el recital.

El concierto ha contado con la actuación de Jesús Jiménez, Julia Isabel Luzón, Mavi Vargas y Marta Lechado con un espectáculo que ha ofrecido una experiencia estética de calidad y un acto de compromiso social.

La concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, y otros miembros de la Corporación Municipal han acudido al concierto.

Desde Girasoles, su presidenta, ha asegurado que están muy satisfechos con la respuesta del público y con la calidad del concierto que han ofrecido aunque ha recordado que «toda ayuda es poca a la hora de la investigación del cáncer infantil que tanto nos duele».

Por eso ha asegurado que en Girasoles seguirán trabajando a través de eventos y de su propia sede para obtener recursos que se destinen a esta causa y que en unos años «podamos tener buenas noticias al respecto».