El centro celebra un acto de reconocimiento y agradecimiento para personal de todas las categorías que finalizan su periodo laboral

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, rinde un emotivo homenaje a 130 profesionales con motivo de su jubilación. En este sentido, el centro ha celebrado esta mañana un acto de reconocimiento y agradecimiento para despedir a profesionales de todas las categorías de sus cinco centros, acompañados por sus familias, compañeros y el equipo directivo.

El evento, que ha tenido lugar en un ambiente de gran calidez y gratitud, ha reunido a trabajadores de todas las categorías profesionales procedentes de los cinco centros que integran el complejo hospitalario universitario, para celebrar el final de su etapa laboral al servicio de la institución sanitaria.

El acto ha contado con la presencia del delegado territorial de Sanidad en Málaga, Carlos Bautista, quien ha estado acompañado por el director gerente del complejo, Jesús Fernández Galán, y el equipo de dirección. Juntos han querido trasladar el agradecimiento institucional a toda una trayectoria de dedicación al servicio público de salud de todos estos trabajadores que inician una nueva etapa en sus vidas.

Por su parte, y durante su intervención, el delegado Carlos Bautista, ha querido poner en valor la huella que estos profesionales dejan en el sistema sanitario malagueño. «Habéis sido el pilar fundamental de nuestra sanidad pública durante décadas. Vuestro esfuerzo, vuestro talento y, sobre todo, vuestra calidad humana son el legado que hoy entregáis a las nuevas generaciones que se quedan en nuestros hospitales «, ha afirmado Bautista.

Asimismo, Bautista ha subrayado que «la jubilación es un reconocimiento a una vida de servicio, pero también una oportunidad para disfrutar de todo lo que habéis ayudado a construir para los demás».

Por su parte, el director gerente del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández Galán, ha añadido que «este acto no es solo una despedida, sino un reconocimiento al compromiso y al factor humano que cada uno de vosotros ha aportado para mejorar la vida de nuestros pacientes». “Ahora es el momento de disfrutar de una nueva etapa de la vida rodeados de vuestros seres queridos, con tiempo para descansar y cumplir algunos sueños”.

Testimonios de una vida dedicada a la sanidad

La ceremonia ha incluido las voces de tres profesionales que han representado el sentir de sus compañeros. El especialista jubilado en Anestesiología, Aurelio Gómez Luque, la enfermera, Pepi García García, y la telefonista, María Natalia González Robles han protagonizado discursos cargados de agradecimiento y reconocimiento a la labor compartida en el área quirúrgica, planta de hospitalización y central de telefonía, respectivamente.

Por otro lado, cabe resaltar que la jornada ha estado amenizada por la actuación de una violinista de la Asociación San Vicente de Paul, cuyas interpretaciones han dotado de solemnidad al evento. El homenaje ha facilitado el reencuentro entre familiares y compañeros de las distintas áreas de los cinco centros, reforzando el sentimiento de pertenencia a la institución.

Este reconocimiento se enmarca dentro de la estrategia de humanización del centro, que busca premiar la excelencia y la dedicación de quienes han dedicado su carrera al cuidado de la ciudadanía en Málaga.