Los trabajos comenzarán por la calle Pío Baroja en su cruce con calle Almanzor y darán lugar a desvíos y cortes puntuales del tráfico. En total, se actuará en una decena de calles en las que se cambiarán 1.200 metros de tuberías. La inversión supera los 200.000 euros

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través del Servicio Municipal de Aguas, tiene previsto iniciar este próximo lunes, 20 de julio, las obras de renovación de la red de abastecimiento de la barriada de El Cordobés. Los primeros trabajos aefctarán al cruce de la calle Pío Baroja con Almanzor, donde habrá un estrechamiento de carril y cortes temporales del tráfico.

A medida que avance la actuación serán necesarios otros desvíos y cortes en distintas calles, siempre tratando de dar paso a los residentes y minimizar las molestias. El Consistorio pide disculpas, pero recuerda que se trata de un proyecto necesario para garantizar el servicio de suministro y mejorar la eficiencia de la red.

El contrato fue adjudicado hace algunas semanas y supondrá una inversión superior a los 200.000 euros. El plazo de ejecución es de cinco meses. En concreto, se renovarán las tuberías de suministro de una decena de calles, lo que suma más de 1.200 metros lineales entre: Pío Baroja, Azorín, Américo Castro, Sánchez Albornoz, Gloria Fuertes, Emilio Prados, Pío Baroja, Ramón del Valle Inclán, Ramiro de Maetzu y Glorieta Benito Pérez.

Además, se cambiarán un total de 39 acometidas para otras tantas viviendas. El proyecto forma parte del plan plurianual de actuaciones encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, para modernizar la totalidad de la red de aguas de Alhaurín de la Torre, mejorar el servicio de abastecimiento, eliminar fugas y prevenir averías.

Para ello, el Servicio Municipal de Aguas que dirige el concejal Abel Perea ha encargado esta obra, que se concretará en la sustitución de las antiguas conducciones de fibrocemento, que se encuentran al final de su vida útil y presentan daños importantes y las consiguientes pérdidas, por nuevas tuberías de fundición dúctil, con diámetros de de 80, de 100 y de 150 milímetros.