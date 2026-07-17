La patrona ha recorrido la barriada acompañada por numerosos vecinos, autoridades y la Banda Municipal de Música. Las fiestas continúan hasta el domingo. Pueden consultar la programación en la web www.alhaurindelatorre.es

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La barriada de Torrealquería ha celebrado su tradicional procesión en honor a su patrona, la Virgen del Carmen. Al acto han asistido el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, junto a otros concejales de la Corporación Municipal, así como asociaciones, vecinos y amigos de la barriada, que se han volcado un año más con esta celebración.

La música de acompañamiento ha corrido a cargo de la Banda Municipal de Alhaurín de la Torre, que ha participado en un recorrido lleno de emoción y fervor popular. La misa, previa a la procesión, ha sido oficiada por el párroco del municipio, Manolo Córdoba, quien ha dirigido unas palabras a los numerosos fieles congregados.

A la salida de la iglesia, las portadoras han entonado una salve, momento que ha emocionado a los presentes y que se ha convertido en uno de los instantes más entrañables de la jornada. La fiesta continuará en los próximos días con la tradicional feria, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de julio, jornadas en las que se espera que continúe el buen ambiente vivido. El programa de festejos de puede consultar en la web www.alhaurindelatorre.es/agenda