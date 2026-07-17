El alcalde califica de “impresionante” la transformación que se va a llevar a cabo en esta céntrica avenida y avanza otro proyecto público-privado para crear más aparcamientos en la zona. La inversión, de 7,2 millones, se financiará en parte con fondos europeos FEDER

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre avanza en el gran proyecto para la transformación de la avenida Isaac Peral, que abarca la construcción de un aparcamiento subterráneo con 133 plazas y la peatonalización de esta histórica calle. Las obras se encuentran actualmente en licitación y la previsión es adjudicarlas este verano después de que el Pleno del pasado mes de junio aprobara tanto la financiación como el propio proyecto y el expediente de contratación.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha asegurado que el futuro ‘parking’ y la reurbanización de la calle será “impresionante”, y ha avanzado que el Consistorio negocia con propietarios en la zona para crear más aparcamientos en esta misma avenida a través de la colaboración “público-privada” y beneficiar así a peatones, residentes y comercios.

El contrato ahora en concurso cuenta con un presupuesto base de licitación de 7.242.847,98 € (IVA incluido). Esta actuación forma parte del llamado PAI, el Plan de Actuación Integrado aprobado en su día con el objetivo global de “recuperar el corazón histórico de Alhaurín de la Torre y fortalecer su identidad”, el cual recibirá un total de 8.961.678 euros de ayudas a través de la llamada Senda Financiera FEDER (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE).

Villanova ha anunciado que para la ejecución de los trabajos será necesario llevar a cabo un plan provisional de modificación del tráfico, ya que habrá que cerrar la circulación en toda la avenida en el tramo entre la calle Tejar y la llamada rotonda de los Donantes (intersección con la avenida de la Vega). Para ello, ya se prepara una campaña de comunicación para informar a la ciudadanía.

Este será el segundo ‘parking’ subterráneo de Alhaurín de la Torre después de el de la plaza de España, y el tercero cubierto de carácter público incluyendo el del Centro de Salud ‘José Molina Díaz’. Se ha concebido como un aparcamiento “disuasorio” en el entorno del casco histórico, con una conexión directa con paradas de transporte público a modo de lanzadera.

El tramo afectado es el comprendido entre la calle Real y la rotonda del Donante (confluencia de Isaac Peral con la avenida de la Vega). De esta forma, una vez finalice la reurbanización se completará un recorrido peatonal por todo el centro, incluyendo la avenida Isaac Peral, la calle Ermita, la plaza de San Sebastián, la calle Málaga y la avenida de España.

La UE financia la actuación atendiendo a beneficios como la mejora de la calidad del aire, la reducción de emisiones de CO2 que causa el tráfico rodado y el fomento de la movilidad activa en Alhaurín de la Torre, todo ello en la línea de las políticas de Europa por favorecer el desarrollo sostenible y reducir progresivamente la presencia de los vehículos de motor en el centro de las ciudades en favor de peatones y residentes.

DATOS SOBRE EL PROYECTO

El futuro aparcamiento se distribuirá en dos plantas subterráneas que sumarán una superficie construida total de 3.985,00 m2 (1.979,00 m2 por planta). Sobre rasante se proyectan los dos accesos peatonales al ‘parking’ con escaleras y ascensor. Prevé albergar una totalidad de 133 plazas, 61 de ellas en el sótano -1 y 72 en el sótano -2.

Se reservan cinco plazas para aparcamientos accesibles y cuatro con estación de recarga para vehículos eléctricos. Se dota de una única rampa de acceso rodado, para entrada y salida de vehículos, de ancho total de 6 metros y desarrollo de 24 metros de longitud.

En el sótano -1 se ubicará la oficina de control, el núcleo de aseos (masculino, femenino y accesible) y un cuarto de instalaciones. En el sótano -2 se ha previsto un segundo cuarto de instalaciones destinado a albergar tanto el aljibe como el grupo de presión antiincendios.

En cuanto a la obra de reurbanización de la propia calle, el ámbito de peatonalización suma una superficie de 3.668,50 m², que abarca desde la mencionada rotonda del Donante (intersección con la avenida de la Vega y la calle María del Valle) hasta el cruce con las calles Real y Tejar. La zona prevista para tráfico rodado restringido asciende a una superficie de unos 542,50 m², repartidos en una franja de una longitud total de 155 metros por 3,5 metros de anchura.

Las zonas ajardinadas proyectadas, que incluyen nuevas alineaciones de arbolado con más de 80 nuevos ejemplares a ras de pavimento o sobre macetero, suman un cómputo total de 207,00 m². Con todo ello, quedará una superficie resultante de la actuación para el tránsito y estancia del peatón de 2.711,00 m².