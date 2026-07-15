La Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre y la Banda Juvenil ofrecerán este viernes 18 de julio un espectáculo dedicado a las grandes bandas sonoras del séptimo arte. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

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La Finca Municipal El Portón volverá a convertirse en escenario de una de las citas musicales más esperadas del verano en Alhaurín de la Torre. La Banda Municipal de Música y la Banda Juvenil de Alhaurín de la Torre celebrarán este 18 de julio su tradicional Concierto de Verano, una velada que en esta ocasión estará dedicada íntegramente a la música de cine.

El repertorio incluirá algunas de las bandas sonoras más reconocidas y emocionantes de la gran pantalla, con composiciones inspiradas en clásicos de Disney y películas tan emblemáticas como Indiana Jones o Superman, además de otras sorpresas preparadas para el público asistente.

El concierto dará comienzo a las 21:30 horas en el auditorio de la Finca Municipal El Portón, con entrada libre hasta completar aforo. La apertura de puertas tendrá lugar una hora antes, a las 20:30 horas.

Asimismo, la organización ha informado de que habrá servicio de barra con comida y bebidas disponible desde la apertura del recinto, siendo necesario el pago en efectivo.

La actuación supone una nueva oportunidad para disfrutar del talento de los músicos locales y de una propuesta cultural pensada para toda la familia, en una noche que promete emociones, nostalgia y algunas de las melodías más famosas de la historia del cine.

Los amantes de la música y del séptimo arte tienen así una cita ineludible en El Portón para disfrutar de una experiencia única bajo las estrellas.

📍 Finca Municipal El Portón 🕤 21:30 horas 🎟️ Entrada gratuita hasta completar aforo 🍔 Servicio de barra desde las 20:30 horas