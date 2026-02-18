Ya se han sorteado los premios entre la clientela de los cerca de treinta establecimientos que se sumaron a esta iniciativa del Ayuntamiento, y que han recaído en personas que realizaron sus compras en Sayama Complementos y en Loterías Mayte

El Área de Comercio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha realizado este miércoles el sorteo de su campaña de San Valentín, que llevaba por lema ‘Un amor que quita el sentío’ y que tenía por finalidad fomentar las compras y el consumo en los establecimientos del municipio. La propia concejala, María del Mar Martínez, se ha encargado de sacar las dos papeletas del primero y el segundo premio.

Los ganadores han sido clientes de los negocios Sayama Complementos y Loterías Mayte. En ambos casos, podrán disfrutar de una romántica noche de hotel para dos personas, con un “detalle plus” en el caso del primer premio. La gestión de estos regalos se llevará a cabo con la empresa colaboradora de la campaña Viajes Lauromar y se podrá canjear en las próximas semanas.

Han sido una treintena los comercios de todos los sectores los que se sumaron a la campaña. Para participar había que realizar una compra en alguno de estos negocios, que entregaba al cliente una papeleta que había que depositar en el vestíbulo de entrada del Ayuntamiento en una urna habilitada a tal efecto.

La edil de Comercio ha felicitado a los ganadores y ha expresado su agradecimiento a los establecimientos y empresas participantes y a todos sus clientes, a quienes ha animado a seguir comprando y consumiendo en Alhaurín de la Torre y aprovechar su variada y creciente oferta comercial.