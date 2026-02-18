Pueden participar jóvenes andaluces o residentes en Andalucía con edades entre los 18 a 30 años

El Instituto Andaluz de la Juventud ha publicado en el BOJA la Resolución de 10 de febrero de 2026 de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Voluntariado Juvenil para jóvenes andaluces o residentes en Andalucía, en Campos de Voluntariado Juvenil en el Extranjero.

Los Campos de Voluntariado Juvenil en el Extranjero (SVI) son aquellos que se desarrollan fuera del territorio nacional en distintos países del mundo, y se realizan durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.

Pueden participar jóvenes de 18 a 30 años, que cumplan los siguientes requisitos: ser andaluz o residente en Andalucía, tener una edad comprendida en el intervalo de edad fijado para cada campo el día de inicio del mismo y cumplir con otros posibles requisitos exigidos por las entidades promotoras del Campo de Voluntariado Juvenil en el Extranjero.

La preinscripción se podrá realizar del 18 al 25 de febrero de 2026, de forma telemática, a través de la web Patio Joven, en el enlace existente al Programa de Campos de Voluntariado Juvenil: https://ws101.juntadeandalucia.es/camposvoluntariadojuvenil/preinscripcion.php . Esta preinscripción no supone reserva de plaza, únicamente la posibilidad posterior de participar en el sorteo y elegir campo.

El sorteo se llevará a cabo el 26 de febrero de 2026, en la sede del Instituto Andaluz de la Juventud (Avenida de Hytasa, núm. 14, planta baja, Sevilla,) y el acto será público y podrán asistir aquellas personas que lo deseen hasta completar la capacidad del lugar donde se celebrará. Una vez efectuado el sorteo se comunicará, por correo electrónico, a las personas que hayan sido seleccionadas y la documentación requerida que deben presentar.

Uno de los retos fundamentales del Instituto Andaluz de la Juventud es el fomento de la participación y la formación en valores, mediante la promoción del voluntariado y el estímulo de la participación entre la juventud andaluza. En este sentido y con la finalidad de promocionar actividades y servicios para la juventud andaluza encaminadas a fomentar estilos de vida saludables, abriendo nuevas posibilidades que permitan un uso más creativo del tiempo libre, se desarrolla esta convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Voluntariado Juvenil 2026.

Mas Información en página web del Instituto Andaluz de la Juventud: https://juntadeandalucia.es/organismos/iaj/areas/formacion-voluntariado/campos-voluntariado-juvenil/paginas/convoca-cvj-extranjero.html También a través de las Direcciones Provinciales del IAJ y en el correo electrónico: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

