El centro Sendero del Alma ha organizado ambas citas, con entrada ligre hasta completar aforo. El día 7 tendrá lugar el taller ‘Liberación del ser’, que combina el gong y los cuencos tibetanos, y el 21 será el primer festival de yoga, que abarca varias modalidades

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y la concejala de Juventud, Iraya Villalba han presentado dos eventos en torno a la meditación, el yoga y el bienestar físico y emocional, que tendrán lugar en la Casa de la Juventud los días 7 y 21 de diciembre. Están organizados por el centro Sendero del Alma, que conducen los jóvenes Daniel Gutiérrez y Javier Pedraza. Ambos son con entrada libre hasta completar aforo.

Por un lado, el 7 de diciembre se ha previsto el taller de meditación ‘La liberación del ser’, una actividad gratuita guiada que combina la sonoridad del Gong y los cuencos tibetanos. El encuentro se celebrará el próximo 7 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas, en el salón de usos múltiples.

Este taller, abierto a personas de todas las edades, busca ofrecer un espacio de conexión interior en el que los participantes puedan “soltar patrones que bloquean el desarrollo personal y reconectar con su verdadero camino”, según explicaron los organizadores durante la presentación.

La sesión emplea técnicas de meditación acompañadas de instrumentos ancestrales cuya vibración favorece la relajación profunda. Sus impulsores destacan que la propuesta llega en un momento ideal para “cerrar ciclos, cultivar propósito y recibir el nuevo año con mayor equilibrio, paz interior y claridad”.

Por otro lado, el 21 de diciembre tendrá lugar en el mismo espacio el I Festival de Yoga, de 10:30 a 13:00 horas. El evento, gratuito y abierto al público, está dirigido a todas las personas interesadas en iniciarse o profundizar en la práctica del yoga.

La jornada ofrecerá una experiencia integral, con un programa que incluye diversas modalidades: hatha yoga, yoga suave, yin yoga, kundalini yoga y meditación, permitiendo la participación de personas de todos los niveles, desde principiantes hasta practicantes habituales.

Con esta primera edición, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la promoción de actividades que impulsen un estilo de vida saludable y accesible para los jóvenes y para toda la población. Desde el Área de Juventud se ha subrayado que iniciativas como esta encajan en la línea de actividades que promueven el bienestar emocional y el crecimiento personal entre la población juvenil.