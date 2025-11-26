Mañana jueves, en la plaza de los Regulares y el sábado, en el Parque Municipal, arranca el calendario de actuaciones para calentar el ambiente previo a la Navidad

La Navidad llega por adelantado, esta semana, a Alhaurín de la Torre. El Área del Mayor del Ayuntamiento y la Real Cofradía de los Verdes serán los primeros en protagonizar las tradicionales zambombas navideñas, un tipo de espectáculo que en los últimos años se ha popularizado en nuestro municipio. Mañana jueves, en la plaza de los Regulares, tendrá lugar la primera de las celebraciones, a cargo de la Concejalía que dirige Miguel Pacheco, mientras que el sábado, en el Parque Municipal, transcurrirá la propuesta artística de la corporación cofrade.

Los amantes de este singular género navideño y flamenco, imprescindible en el calendario festivo de Alhaurín de la Torre, están citados a las cinco de la tarde en la explanada anexa a la terraza del bar Mardito Cafelito. La programación contará con las actuaciones del Coro La Alegría, Alma Morá y la Zambomba de Antonio Soto, que llenarán el espacio de ritmos, villancicos y un marcado espíritu tradicional andaluz. Este evento cada año congrega a un numeroso público deseoso de compartir estas fechas tan especiales. Como parte de la jornada, está prevista además la inauguración del belén del Centro del Mayor, que quedará abierto al público y se convertirá, un año más, en un punto de encuentro para mayores y familias.

Desde el Área del Mayor se invita a toda la ciudadanía a disfrutar de esta celebración que, edición tras edición, contribuye a mantener vivas las tradiciones y a fomentar la participación de las personas mayores en la vida cultural del municipio.

Por su parte, para sábado 29 de noviembre se ha programado una tarde repleta de ambiente navideño gracias a la Cofradía de los Verdes, que ha organizado una zambomba especial protagonizada por la artista Encarni Navarro. El evento tendrá lugar en el Parque Municipal, a partir de las 16:00 horas, y se presenta como una de las primeras grandes citas festivas del calendario local.

El público podrá disfrutar de villancicos, ritmos flamencos y el inconfundible estilo de Navarro, que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes para celebrar la llegada de estas fechas tan señaladas. Además, la cofradía contará con servicio de barra, lo que permitirá a los asistentes acompañar la música con bebidas y aperitivos a precios populares.

La iniciativa busca fomentar la convivencia, apoyar las tradiciones y abrir oficialmente el ambiente navideño en el municipio. Desde la Cofradía se anima a todas las familias y amigos a asistir y compartir una tarde mágica al aire libre.