Las modificaciones aprobadas en la reunión celebrada hoy entrarán en vigor a partir del próximo día 1 de junio

Entre otras cuestiones, se eleva el agua de uso urbano en la Costa del Sol Occidental y el Campo de Gibraltar hasta los 225 litros por habitante y día

La Comisión de Gestión de la Sequía de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas ha informado favorablemente y sin votos en contra la flexibilización de las medidas de ahorro de agua en este territorio. La decisión adoptada en la reunión celebrada este miércoles telemáticamente responde al cambio de estado de la cuenca y entrará en vigor el próximo 1 de junio.

El secretario general de Agua, Ramiro Angulo, ha presidido este encuentro de trabajo en el que han participado otros representantes de las administraciones que ostentan competencias hídricas en el territorio y vocales de los usuarios y organizaciones empresariales y ecologistas. Entre los primeros puntos de la reunión se ha procedido a analizar la mejora de la situación de esta demarcación intracomunitaria andaluza gracias a las precipitaciones de la borrasca Nelson, registrada hace un mes, y sus correspondientes escorrentías. En concreto, la cuenca cuenta actualmente con 371,77 hm³ embalsados.

Ante esta nueva situación, el Comité de Gestión de la Sequía ha aprobado aumentar hasta los 225 litros por habitante y día (+25 litros) las aportaciones de agua destinadas a abastecimiento de uso urbano en los diez municipios del sistema de la Costa del Sol Occidental (Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Ojén, Torremolinos y Mijas). Asimismo, se ha establecido también este volumen máximo de agua para las siete localidades gaditanas del sistema del Campo de Gibraltar (Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Línea de la Concepción, San Roque, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo).

Además de esta cuestión, la demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas también ha estudiado también las medidas vigentes en los demás sistemas que se incluyen en el territorio y que se ubican en las provincias de Málaga (Guadalhorce-Limonero y Axarquía-Viñuela), Granada (Béznar-Rules) y Almería (Campo de Dalías-Benínar y Cuevas de Almanzora).

En el caso de los términos municipales incluidos en los sistemas malagueños Guadalhorce-Limonero (Málaga capital) y Viñuela-Axarquía (Almáchar, Benamargosa, El Borge, Comares, Cútar, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Totalán, Algarrobo, Torrox y Nerja), la Comisión ha estimado oportuno el mantenimiento de las medidas de ahorro de agua para uso urbano aprobadas por este mismo organismo en abril. Al respecto, Ramiro Angulo ha explicado que “las lluvias registradas no han sido tan abundantes como para modificar la situación de emergencia en la que se encuentra la zona y, por tanto, no parece oportuno llevar a cabo una flexibilización de las actuaciones que se habían aprobado para garantizar este abastecimiento”. De esta forma, a partir del próximo mes de junio seguirá vigente el máximo de 200 litros por habitante y día de agua para uso urbano. En esta misma situación se encuentra la zona del Levante de Almería, donde se mantiene también la dotación de 200 litros por persona y día.

Respecto a los sistemas de Béznar-Rules (Granada) y Benínar (Almería), el secretario general ha destacado que, “al seguir encontrándose en situación de normalidad, la Comisión de Gestión de la Sequía entiende que no es necesario habilitar ninguna medida de ahorro de agua”.

En cuanto a las zonas sin regulación, en todas ellas, con la excepción del Bajo Guadalhorce, que mantiene los 200 litros por habitante y día, se ha aprobado mayor dotación. En concreto, la Cuenca del río Guadiaro, Cordillera Penibética y Cabecera del Guadalhorce pasan a disponer de 225 litros diarios por persona, mientras que la Sierra Alberquillas contará a partir del 1 de junio con 235.

Uso en explotaciones agrícolas

El organismo encargado de velar por la correcta gestión de los recursos hídricos de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas ha aprobado también la modificación de medidas relativas al uso del agua para regar cultivos. En este ámbito, los asistentes a la reunión han decidido aumentar los volúmenes de riego de socorro en los sistemas de explotación de las comarcas malagueñas del Valle del Guadalhorce, donde se incrementa la dotación hasta los 8-9 hm³; y de La Axarquía, que contará a partir de junio con hasta 3 hm³ para regar los cultivos leñosos de la zona.

Por otro lado, la Comisión ha acordado mantener los 4 hm³ de agua en el Campo de Gibraltar y supeditar las dotaciones de agua de riego en el Levante almeriense a que se pueda garantizar, en todo momento, el abastecimiento humano.

Otros usos del agua

En respuesta a la solicitud de ayuntamientos y mancomunidades con competencia en materia de abastecimiento en alta de diferentes sistemas de explotación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, la Comisión de Gestión de la Sequía ha autorizado diferentes excepciones, una vez valorado el informe técnico que justifica la compatibilidad de esta acción con la dotación aprobada para el sistema.

En concreto, se han valorado positivamente las peticiones de autorización de piscinas privadas para el Campo de Gibraltar, Málaga capital, la Axarquía y la Costa del Sol Occidental, solicitadas por sus respectivos operadores del agua, Arcgisa, Emasa, Axaragua y Acosol. En el caso de la ciudad de Málaga se ha informado positivamente también la petición de permitir el llenado de piscinas desmontables en centros educativos o para personas con discapacidad o necesidades especiales. Ramiro Angulo ha apuntado que “la obligatoriedad de que las piscinas privadas cuenten con un sistema de recirculación del agua que permita utilizar la cantidad mínima indispensable de este recurso para garantizar la calidad sanitaria del agua y para reponer las pérdidas que puedan producirse por evaporación o limpieza de filtros”. Las piscinas públicas ya se encontraban autorizadas desde la anterior Comisión de Gestión de la Sequía de las Cuencas Mediterráneas.

En relación con otros usos de los recursos hídricos, se ha autorizado excepcionalmente el incremento del volumen máximo de agua destinada a regar zonas verdes cuando existan especies de especial interés botánico y no se disponga de aguas regeneradas o freáticas para los tres operadores del agua que lo han solicitado, Arcgisa, Acosol y Emasa. En concreto, la Comisión de Gestión de la Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas ha dado luz verde a que esta dotación ascienda de 200 m³ a 400 m³ por hectárea y mes para poder cubrir el riego de supervivencia, pero estableciendo un máximo de un único riego a la semana.

Además, en la reunión se ha acordado también autorizar de forma excepcional el uso de agua para limpieza viaria mediante maquinaria en la capital malagueña y el Campo de Gibraltar, así como la autorización de fuentes bebedero que cuenten con pulsador en el Campo de Gibraltar, Costa del Sol Occidental, Málaga capital y la Axarquía.

Finalmente, también se ha informado favorablemente la petición de Acosol, Emasa y Axaragua de permitir duchas establecimientos deportivos y piscinas, así como la de las dos últimas para personas con movilidad reducida en las playas.

Ramiro Angulo ha subrayado que “aquellas zonas que no han solicitado aún excepciones pueden hacerlo y en el caso de que cumplan con los requisitos establecidos se les autorizará también”.

El secretario general de Agua ha agradecido el esfuerzo y comprensión demostrado por todos los usuarios, ayuntamientos, regantes, organizaciones agrarias y asociaciones de las Cuencas Mediterráneas y ha animado a “seguir colaborando todos para hacer un uso cada vez más eficiente del agua”.