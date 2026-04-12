(Por Jmm Caminero) El ilustrador y viñetista y dibujante J.R. Mora además de tener una página en Internet, dentro de ella lleva unos años haciendo un directorio de Humoristas Gráficos.

Se habla de que el género o subgénero de los artículos o columnas de opinión, las que algunos denominan personales o literarias, es un artilugio cultural que los humanos han inventado y descubierto para hablar de todo. Personalmente, añado, cada uno tiene sus sesgos y su estilo y su personalidad literaria, hablar de todo, siempre que sea bien, siempre que sea para construir, siempre que sea para sugerir mejoras en el edificio cultural. Hay otros articulistas y teóricos de este género, que dicen que está a mitad de camino entre el arte literario y el arte filosófico y el periodismo, que creen que es necesario “sangrar” un poco, que es un elemento de crítica social.

Me sitúo en el batallón de los que intentan construir, mis sugerencias siempre son de buena fe y de buena voluntad. Porque creo, he experimentado a lo largo de la existencia, que alguien puede estar haciendo una paella y un cocido durante diez o treinta años, y, no es consciente que quizás, estaría mejor con un poco más de sal, con unos platos más estéticos a la hora de la presentación… Todo esto lo indico porque creo que en el género del humor gráfico, todos los que estamos en este cocido, pues tenemos que intentar ofrecer ideas y sugerencias para mejorar el producto.

Por eso, hoy creo que hay que loar y alabar y valorar la iniciativa que este autor, viñetista notable, JR Mora lleva realizando varios años, que en su página Web ofrece la posibilidad de un directorio de humoristas gráficos o viñetistas, hasta ahora, si mis datos son ciertos ha ido acumulando 215 nombres.

¿Existe una pregunta en el aire, cuántos humoristas gráficos existen en nuestra sociedad en estos momentos…? Si entramos en Internet, nos indica, en la IA, pueden ustedes probarlo, al menos, a mí a sí me han dado los resultados, que existen unos mil cien autores y de distintos oficios dentro del cómic o de la historieta, y, de ellos unos trescientos serían humoristas gráficos o combinarían ambos mundos o ambos géneros…

Creo que para que un género literario o artístico plástico, éste que es una combinación de arte plástico y arte literario y algo de periodismo-actualidad-realidad del presente, lo primero que hay que hacer, es saber, cuántos olivares hay en un territorio. Creo que saber aunque sea el número aproximado es la primera regla del método científico, es decir, la cuantificación. No es sólo cosa de vanidad y soberbia y de escaparatismo o de decir estoy aquí. Que también puede serlo, sino es de elevar una actividad humana, en este caso cultural, como es el humor gráfico a la categoría que se merece… El hombre necesita el humor, existen diversas teorías o conjuntos de teorías sobre el humor, y, sobre el humor en general. Y, el humor gráfico es un subgénero del humor.

Creo que la iniciativa del señor JR Mora es no sólo loable sino necesaria. Si se me permite, para que tenga más visibilidad, no he encontrado, quizás debería abrir una etiqueta en la Wikipedia explicando este directorio, explicándolo, para así, entre otras cosas se consiguiese que más autores y autoras se apuntarán en ella. Quizás, también debería hacer una entrada en la Wikipedia de su nombre y de sus actividades, para tener más presencia en este mundo de las redes –aconsejo algo que personalmente no tengo-, pero creo que le sería necesario.

Creo que hay que revalorizar el género de la viñeta de humor gráfico, porque además ahora tiene diversas consonancias y tiene diversidad de estilos y diferentes temáticas. Hoy, las viñetas de humor en la prensa, son como artículos de opinión, muchos medios las sitúan dentro de la sección de opinión. Algunos dicen que algunas viñetas son verdaderas editoriales. Por cierto, preguntas a Internet cuántos viñetistas existen en estos momentos en nuestra sociedad, publicando de forma rutinaria en la prensa, y, abren una horquilla entre cuarenta y cien… Yo, imagino que estás cifras se quedan cortas, porque existen cientos de periódicos en nuestra Piel de Toro, muchos en medios locales, que publican viñetas. Cierto es que existe un retroceso mundial en el periodismo, en cuanto a la reducción de las plantillas, e, incluso la desaparición de viñetistas…

Hay que levantar una bandera en este tema, que tantos medios que existen. Internet habla de más de seiscientos periódicos en España. Eso sin contar otros medios de comunicación que también tienen sus Webs y Páginas que funcionan como periódicos. Y, muchas de éstas no tienen sección de viñetas dentro de la sección o de opinión o fuera de ella.

He expresado ya demasiadas veces, que creo que al género del humor gráfico y de la viñeta, tendrían que equipararlo con el cómic. El día del cómic tendría que ser también el día del Humor Gráfico y del Cómic. Considerar a la viñeta, un sector del noveno arte. Creo que así se podría avanzar en la valoración de esta forma de expresión y de entendimiento del mundo. Alguien dijo una vez, que una viñeta es algo que se percibe y lee en unos segundos, es la síntesis de un discurso, los que otros géneros necesitan mil palabras, una viñeta lo presenta en veinte segundos o menos.

Como decían los viejos maestros griegos clásicos, no sirve ninguna filosofía que no cure algún mal humano. Creo que en este fin o intención de intentar conocer nombres y número, aunque sea aproximado de viñetistas, ya he expresado más de una vez, que los actuales museos del cómic y del humor gráfico existentes actualmente, en nuestra sociedad. Dentro de sus Webs y páginas oficiales, podrían disponer de una etiqueta, mostrándonos los autores y autoras que disponen en sus fondos. Creo que sería necesario para conocer el museo o archivo o fundación sobre la historieta o sobre el humor gráfico. Y, varios directorios de distintos entidades y entes sobre este tema, nos podrían ir dando y ofreciendo una visión más clara y evidente de este olivar del humor gráfico que quizás tengamos un poco olvidados en esta Celtiberia tan antigua.

No puedo nada más que valorar positivamente, la función que el señor JR Mora está haciendo, ofreciéndonos la posibilidad de un archivo dónde se van acumulando nombres de viñetistas y humoristas gráficos. Este artículo es para su difusión y que se vayan añadiendo otros nombres, de otros autores, que quizás no conozcan esta labor tan importante y tan esencial, para valorar una parte de la realidad humana, porque al final una viñeta sólo es un espejo que nos habla de nosotros. Mi homenaje a esta iniciativa… Y, quizás, dentro de unos años, tendremos una cifra más aproximada de cuantos humoristas gráficos existen en nuestro territorio.

Quizás, dentro de unos años tengamos a un autor o autora que le otorguen el Premio Nobel de Literatura por sus viñetas, porque al final, el humor gráfico es también literatura, como diría Máximo, el se consideraba un escritor. Paz y bien.

https://www.youtube.com/channel/UCP1qKD3iC1dhkOschAftOAQ © jmm caminero (06 abril 2026 cr).

Fin artículo 5.451º: “Directorio de Humoristas Gráficos de JR Mora”.