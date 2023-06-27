La cita tendrá lugar en el Hotel Cortijo Chico de Alhaurín de la Torre y el objetivo es recaudar fondos destinados a reforzar y aumentar los servicios que ofrece la AECC para personas con esta enfermedad. Venta de entradas: 695 407 473

La sede local de Alhaurín de la Torre de la Asociación Española Contra el Cáncer celebra su cena anual donde voluntarios, amigos, asociados e instituciones se unen para disfrutar de una agradable velada y contribuir en la recaudación de fondos destinados a reforzar y aumentar los servicios que la Asociación ofrece a las personas enfermas de cáncer.

Será el próximo viernes 30 de junio a partir de las 21:00h en el Hotel Cortijo Chico de Alhaurín de la Torre y contará con actuaciones, coctel de bienvenida, corte de jamón solidario, cena, sorteos solidarios y reconocimiento a colaboradores. La gala estará presentada por el periodista Luis Algoró y estará amenizada por el grupo de baile de Raquel Árias y de Nathan Music. Colabora la Escuela Taller de Artes Rivas, Silvia Moreno, Cofradía de Los Verdes, Club de Tiro Olímpico Jarapalos, La Gioconda Novias y Fiesta y numerosos negocios locales.

El precio de la entrada es de 60€ y los puntos de venta son; la sede local en Plaza Molino de Romero, 8, Catalana Occidental en Calle Álamo, 51 2ºa y en Hotel Cortijo Chico, en Avda. Las Américas, además de en el teléfono 695 407 473.

SOBRE LA AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 69 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica.

En este sentido, a través de su Fundación Científica, la asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 104 millones de euros en 565 proyectos, en los que participan más de 1.000 investigadores.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 sedes provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 500.000 socios y casi 1.000 profesionales. Durante el 2021, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 136.000 personas afectadas por la enfermedad.

Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es