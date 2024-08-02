Deportistas individuales y por parejas podrán optar a subvenciones de hasta 25.000 euros para cubrir los gastos relacionados con su preparación y participación en competiciones oficiales federadas

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 6 al 28 de agosto

Juan Rosas ha destacado que el objetivo de estas ayudas es que los deportistas malagueños no tengan que depender exclusivamente de sus propios recursos para afrontar gastos como licencias, seguros, alojamiento o desplazamiento

La Diputación de Málaga abre una convocatoria de ayudas dotada con 180.000 euros para deportistas individuales y por parejas reconocidos por la Junta de Andalucía como de alto rendimiento y alto nivel. Podrán optar a subvenciones de hasta 25.000 euros para cubrir los gastos relacionados con su preparación y participación en competiciones oficiales federadas.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, que ha explicado que el objetivo de estas ayudas es que los deportistas malagueños no tengan que depender exclusivamente de sus propios recursos para afrontar gastos como licencias, seguros, alojamiento y desplazamiento para las competiciones, material deportivo o gastos médicos como los de fisioterapeutas, podólogos, nutricionistas o psicólogos deportivos.

Estas ayudas, según ha recordado Rosas, se suman al patrocinio de la Diputación y Turismo Costa del Sol a deportistas de élite, al patrocinio a los principales clubes deportivos de la provincia y al programa Málaga Cómpite de apoyo a los clubes malagueños que militan en las máximas categorías de más de una veintena de disciplinas deportivas.

Esta nueva línea de financiación otorga subvenciones por concurrencia competitiva, y para su concesión se tendrán en cuenta criterios como el nivel de competición, el lugar de empadronamiento del deportista, el número de competiciones y jornadas en las que participa o el rendimiento deportivo, además de medidas inclusivas para deportistas con una discapacidad reconocida superior al 33%. Este enfoque integral asegurará que las ayudas se otorguen a quienes más las necesitan. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto del 6 al 28 de agosto. Las solicitudes pueden presentarse en https://sede.malaga.es/registro-electronico/.