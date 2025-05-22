Los interesados en participar deberán mostrar en un vídeo sus dotes artísticas desde hoy 22 de mayo hasta el 15 de junio

En la edición del año pasado participaron un total de 166 mayores de 60 años llegados de más de 20 municipios de la provincia

El diputado de Mayores, José Santaolalla, ha recordado que esta actividad “fomenta el desarrollo de la creatividad en las personas mayores y sirve para que demuestren sus habilidades artísticas de una forma divertida y amena”

La Diputación de Málaga, a través de su Delegación de Mayores, pone en marcha la tercera edición del concurso ‘La Mayor Estrella’. Una actividad enfocada a personas mayores de 60 años que recorrerá la provincia en busca de talentos séniors y que ha abierto hoy 22 de mayo el plazo de inscripción hasta el próximo 15 de junio el plazo de inscripción para participar.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Mayores, José Santaolalla, que ha explicado que con esta actividad se pretende fomentar la creatividad y descubrir las habilidades de los mayores de todos los puntos de la provincia.

“Esta actividad es uno de los grandes alicientes para nuestros mayores, ya que fomenta el desarrollo de la creatividad y también sirve para que demuestren sus habilidades artísticas de una forma divertida y amena. Todo ello enmarcado dentro del Plan contra la Soledad en las Personas Mayores, que busca también un envejecimiento activo”, ha explicado el diputado, que ha estado acompañado en la presentación de Macarena Albarracín, encargada de la actividad.

Santaolalla ha especificado que las inscripciones deberán cursarse desde este jueves 22 de mayo hasta el próximo domingo 15 de junio con el envío de un vídeo mostrando las dotes artísticas al número de teléfono 606 369 789 vía WhatsApp, en el que muestren sus dotes en cualquier disciplina artística que pueda interpretarse sobre un escenario: música de cualquier género musical, baile de cualquier estilo humor, monólogo, rapsodia, teatro, poesía original o popular. Junto al envío del vídeo hay que dejar constancia del nombre completo, fecha de nacimiento y municipio de residencia.

En la edición del año pasado participaron un total de 166 mayores de 60 años llegados de más de 20 municipios de la provincia. Las semifinales de la edición anterior se llevaron a cabo en el Centro de Folklore y Artes Escénicas de Benagalbón, en la Casa de la Cultura de Pizarra, en el Teatro Villa de Torrox y en el Auditorio Municipal José Luis Miranda de Archidona. Mientras que la Gran Final se celebró en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga con ocho finalistas participantes.

En esta edición, nuevamente los artistas seleccionados mostrarán sus dotes artísticas en diferentes semifinales que tendrán lugar en distintos teatros de la provincia. Cada artista o grupo contará con un máximo de 15 minutos sobre el escenario, en el caso de teatro o humor. Los poetas, rapsodas, cantantes, cantaores, bailarines y bailaores podrán interpretar dos temas o poemas. Los semifinalistas llevarán su propio acompañamiento musical o la música (en caso de que fuese necesario para su puesta en escena) en formato mp3.

Los finalistas participarán en la gran final, que se celebrará en octubre en el marco de las actividades del Mes del Mayor de la Diputación.

Más información en: www.estamosaqui.es