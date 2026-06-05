La asociación de ayuda al paciente oncológico y otras enfermedades reúne a autoridades, vecinos, colaboradores y profesionales

La Asociación Abrazo Amigo Ayuda al Paciente celebró ayer, con gran acogida, su esperada jornada de puertas abiertas, un evento que reunió a vecinos, colaboradores, representantes de distintas entidades, profesionales de varias especialidades y personas interesadas en conocer el trabajo que desarrolla la organización en favor de quienes se encuentran en situación de enfermedad crónica.

Durante la tarde, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones, conocer los distintos programas de apoyo social y conversar directamente con el equipo de profesionales y voluntarios que forman parte de la entidad. A través de exposiciones y actividades informativas se mostró el impacto que los proyectos de Abrazo Amigo tienen en la comunidad.

Los responsables de la entidad agradecieron el compromiso de los voluntarios y el respaldo recibido por parte de colaboradores y ciudadanos en general.

La jornada también propició que los asistentes pudieran intercambiar experiencias, resolver dudas y conocer las diferentes formas de implicarse en la labor de la organización así como disfrutar de un rato de convivencia animado, además, con música en directo.

Desde Abrazo Amigo valoraron muy positivamente el desarrollo del encuentro y este tipo de iniciativas que contribuyen a acercar la realidad social a la ciudadanía, fomentar la participación y fortalecer la red de apoyo comunitario.

La presidenta de la asociación, Maribel Mena, ejerció de anfitriona ante la edil de Asuntos Sociales, Familias e Igualdad, María del Carmen Molina, así como otros ediles de la Corporación Municipal quienes acudieron a apoyar al colectivo y agradecerles su labor con los pacientes de enfermedades crónicas en el municipio.

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