Se garantiza un mínimo de 178 días lectivos para las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 175 días para el resto de enseñanzas

El Consejo Escolar Provincial ha aprobado el calendario escolar para el curso 2025-2026, tras la celebración de una sesión ordinaria con la participación de representantes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, organizaciones sindicales, asociaciones de padres y madres, y otros miembros de la comunidad educativa.

El curso comenzará el lunes 3 de septiembre 2025 para el Primer Ciclo de Educación Infantil, el día 10 para el resto de Infantil y Educación Primaria, el día 15 para Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial y, finalmente, el 22 para las Escuelas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas Superiores. El curso finalizará el día 23 de junio de 2026 para todas las enseñanzas, excepto para 2º de Bachillerato que lo hará el 22 de mayo. El año académico contará con un receso escolar de invierno establecido entre el 22 de diciembre y el 6 de enero.

El Delegado Territorial de la Desarrollo Educativo, Miguel Briones, destacó la importancia de esta planificación consensuada: “Este calendario es el resultado del trabajo conjunto de todos los sectores de la comunidad educativa. Hemos puesto el foco en la organización, el bienestar del alumnado y la garantía del derecho a la educación en condiciones de equidad”.

El calendario garantiza un mínimo de 178 días lectivos para las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, y de 175 días para Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Educación de Personas Adultas, en cumplimiento con la normativa vigente.

Días no lectivos

Tendrán la consideración de días no lectivos aquellos que coincidan con las fiestas locales de los municipios de la provincia, establecidas por la Consejería competente en materia laboral, hasta un máximo de dos días. Con el objetivo de garantizar el cumplimiento del mínimo de días lectivos requeridos en todos los centros educativos, se han previsto medidas compensatorias específicas para cada etapa educativa.

En todos los centros, exceptuando los centros donde se imparte el primer ciclo de Educación Infantil, se han establecido criterios específicos para la determinación de días no lectivos en función de la coincidencia de las fiestas locales con el calendario escolar. Así, en aquellos centros cuyas dos fiestas locales no coinciden con el periodo lectivo, se considerarán no lectivos los días 7 de enero y 6 de abril de 2026. En los centros donde solo una fiesta local coincide con un día lectivo, serán festivos dicha jornada y el 6 de abril de 2026. Por último, en los casos en los que ambas fiestas locales coincidan con días lectivos, estos dos serán considerados no lectivos.

Estas disposiciones tienen como finalidad asegurar la equidad en el calendario académico en toda la provincia, permitiendo que todos los centros educativos cumplan con la carga lectiva mínima establecida por la normativa vigente.

El documento completo del calendario se publicará a lo largo del día de hoy en la sección de educación de la página oficial de la Junta de Andalucía.